Musica: i grandi cantautori su Radio Sanremo, commentati da Gambaro e Zannetti

(Sanremo, 8 ottobre 2021) - Una puntata speciale con Claudio Gambaro e Carlo Zannetti, incentrata su Franco Battiato, Pino Daniele, Pierangelo Bertoli, Lucio Battisti, Ivan Graziani

Sanremo, 8 ottobre 2021 - Su Radio Sanremo, la storica emittente della Città dei Fiori, martedi 12 ottobre alle ore 13 andrà in onda una importante puntata speciale de "Gli Angeli", la nota striscia quotidiana di monografie italiane, per parlare dei grandi cantautori del passato.

La puntata diretta come sempre da Claudio Gambaro, vedrà l'intervento di Carlo Zannetti nella veste di co-conduttore e insieme daranno vita ad uno straordinario viaggio tra le musiche e le parole di Franco Battiato, Pino Daniele, Pierangelo Bertoli, Lucio Battisti, Ivan Graziani.

Si tratta di un numero speciale di lunga durata (70 minuti circa) del format di Radio Sanremo nato nel 2019, da non perdere per tutti coloro che vorranno scoprire o riscoprire artisti, musicisti e cantautori purtroppo mancati, ma che comunque vivono ancora tra di noi attraverso le loro meravigliose opere.

Ideatore e conduttore del programma é come sempre il giornalista Claudio Gambaro con ospite di questa puntata speciale il cantautore, chitarrista e scrittore Carlo Zannetti.

La sigla iniziale della trasmissione sarà un collage di frammenti di canzoni seguito da "Gli angeli" di Vasco Rossi, mentre come sigla finale è stato scelto il brano "Anna", dello stesso Carlo Zannetti.

COME ASCOLTARE LA PUNTATA

La puntata speciale de "Gli angeli" potrà essere ascoltata su Radio Sanremo alla frequenza FM 93.6 (Imperia e provincia), in streaming su www.radiosanremo.it e tramite l'APP per Smartphones di Radio Sanremo.

L'appuntamento è per martedì 12 ottobre dalle ore 13 in poi, a seguire giovedì 14 ottobre dalle ore 19 in replica pomeridiana e domenica 17 dalle ore 23 in replica serale, sulle frequenze di Radio Sanremo.

I PROTAGONISTI DELLA PUNTATA SPECIALE DE "GLI ANGELI"

CLAUDIO GAMBARO

Giornalista, conduttore televisivo e speaker radiofonico, ha intervistato centinaia di cantanti e gruppi musicali, in passato su note trasmissioni radio sulle più importanti emittenti della Liguria, e oggi su Radio Sanremo. Dal 2020 è il presentatore ufficiale di "Palco d'Autore", il contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti, organizzato dall'etichetta discografica Bit & Sound Music di Salerno.

CARLO ZANNETTI

Chitarrista professionista, cantautore, scrittore e giornalista, da più di 40 anni Carlo lavora nel mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Chitarrista turnista ha affiancato sul palco e in sala d'incisione, in Italia e all'estero, alcuni dei più famosi artisti del panorama italiano e internazionale.

Cantautore dal 1995 con all'attivo 4 album di canzoni proprie, dal 2015 Zannetti si sta dedicando anche alla scrittura e al giornalismo. Vista la sua vasta esperienza nel mondo musicale, partecipa a trasmissioni Tv e radio, come commentatore ed osservatore del mondo musicale italiano e straniero.

