"Women4Change" iZilove Foundation promuove l'empowerment femminile in India

L'ente di Snaitech dedicato alle good causes al fianco di Care & Share per aiutare a garantire lavoro e autonomia alle donne indiane, particolarmente colpite dall'emergenza Covid.

Milano, 7 ottobre 2021 - Da vittime invisibili di discriminazione e abbandono a donne in grado di mantenere se stesse e la propria famiglia: è il percorso virtuoso che iZilove Foundation, fondazione di Snaitech dedicata alla solidarietà, ha deciso di sostenere attraverso l'adesione a "Women4Change", il progetto sull'empowerment femminile di Care&Share Italia.

Grazie al supporto di Snaitech, 32 donne indiane sono state dotate di altrettante macchine da cucire e formate attraverso un corso, in modo da garantire a ognuna di loro sia la proprietà di un mezzo di lavoro e sostentamento, sia il know how per avviare un'attività autonoma di sartoria.

"Il programma "Women4Change" che abbiamo scelto di sostenere con iZilove Foundation - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech – è dedicato all'empowerment femminile ed è perfettamente coerente con i nostri valori aziendali. Per Snaitech, la promozione della parità di genere rappresenta un driver fondamentale per incentivare una cultura inclusiva che possa costituire un’opportunità di crescita per tutto il Gruppo. Il progetto nasce per offrire un aiuto concreto alle donne indiane. Fornire loro uno strumento di lavoro può garantire il benessere di una intera famiglia e di conseguenza, di una intera comunità”.

Il progetto ha già dato ottimi risultati. Dopo il corso di formazione, basato in buona parte sulla conoscenza dei prodotti e dei macchinari e su una valutazione generale del settore economico di riferimento, il 90% delle donne è riuscito ad aumentare di tre volte il reddito abituale. In generale, il percorso di formazione è stato accolto molto positivamente dalle partecipanti, come opportunità di condivisione e occasione per acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità.

