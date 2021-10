Ascensia Diabetes Care lancia il concorso "This is Diabetes" per sottolineare la necessità di accedere alle cure per il diabete a sostegno della Giornata mondiale del diabete di IDF

BASILEA, Svizzera, 7 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Oggi Ascensia Diabetes Care, azienda produttrice del portafoglio di sistemi di monitoraggio della glicemia CONTOUR® e distributrice del sistema di monitoraggio continuo della glicemia Eversense®, ha lanciato il concorso artistico e fotografico "This is Diabetes" come iniziativa aziendale per sostenere la Giornata mondiale del diabete. Il concorso mira a utilizzare l'arte e la fotografia per sottolineare l'importanza dell'accesso alle cure per il diabete, in particolare farmaci, tecnologia, assistenza, supporto, nutrizione ed esercizio fisico, che è il tema ufficiale scelto dalla International Diabetes Federation (IDF) per il 2021.

Il concorso globale di Ascensia ricerca presentazioni di materiale fotografico o artistico originale che mostri cosa significhi veramente l'accesso alla cura del diabete. Il concorso accetta candidature fino al 31 ottobre 2021 e le iscrizioni possono essere inviate all'indirizzo www.thisisdiabetes.com. Il vincitore potrà nominare un ente benefico per il diabete di sua scelta che riceverà €5.000; vi saranno anche tre premi del valore di €1.000. I vincitori saranno annunciati il 14 novembre 2021 in occasione della Giornata mondiale del diabete.

Rob Schumm, Presidente di Ascensia Diabetes Care, ha commentato: "Siamo orgogliosi di sostenere la Giornata mondiale del diabete per il sesto anno consecutivo. Secondo l'IDF, milioni di persone che convivono con il diabete (PWD) in tutto il mondo non hanno accesso alle cure fondamentali necessarie per gestire in modo ottimale la propria patologia ed evitare gravi complicanze. Il tema di quest'anno è quindi molto pertinente, in quanto coincide con il 100° anniversario della scoperta dell'insulina, un farmaco salvavita per coloro che soffrono di diabete di tipo 1 e per alcune persone affette da diabete di tipo 2."

"Attraverso questo concorso vogliamo utilizzare l'arte e la fotografia per evidenziare come l'accesso a farmaci, tecnologia, una dieta sana e assistenza sanitaria possano consentire ai diabetici di semplificare e migliorare la loro vita e come la mancanza di accesso possa rendere la loro vita più difficile" ha aggiunto Schumm.

I membri della comunità diabetica online, artisti e fotografi professionisti, nonché un rappresentante del Diabetes Insider Group di Ascensia, composto da dipendenti affetti da diabete, sono stati selezionati come componenti della giuria. Insieme, questi giudici selezioneranno un vincitore e tre finalisti in base a tre criteri: creatività, narrazione e legame con il tema della Giornata mondiale del diabete di quest'anno.

Pei Yan Heng, fotografo di Singapore che convive con il diabete di tipo 2, e giudice del concorso "This is diabetes", ha commentato: "Convivendo con il diabete, apprezzo molto come l'accesso ai farmaci giusti, la tecnologia di monitoraggio e il supporto degli operatori sanitari mi aiutino a gestire in modo efficace la mia glicemia. Sono quindi lieto di partecipare al concorso di Ascensia, che rappresenta un ottimo modo per mettere in evidenza e condividere in modo creativo storie e pensieri sul modo in cui queste risorse e supporti vadano a beneficio dei diabetici in tutto il mondo".

