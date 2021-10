Lifting e lipofilling: per un seno senza protesi!

(Adnkronos) -

Milano, 6 Ottobre 2021. La mastoplastica additiva con protesi è l'intervento che più frequentemente si associa al seno. Eppure per seni “rilassati”, “cadenti”, “svuotati” o asimmetrici, il ricorso alla protesi non è sempre necessario. Quali sono le opportunità piùnaturali per un seno senza protesi? Lifting e lipofilling del seno. Il Dott. Pietro Loschi, insieme alla sua equipe, propone soluzioni che trasformano l’intervento di chirurgia “in un percorso di cambiamento positivo”.

I seni rilassati possono essere sollevati senza il ricorso a protesi mammarie. Il Dott. PietroLoschi, Chirurgo Plastico Ricostruttivo ed Estetico, propone un “riposizionamento” alto e pieno del seno, conservandone la stessa taglia. È possibile inoltre aumentare il volume delseno sfruttando il proprio tessuto adiposo, purché disponibile.

Lifting (mastopessi) e lipofilling (autotrapianto adiposo) del seno sono tecniche concepite per tutte le donne che non intendono ricorrere a corpi estranei per avere il seno desiderato. Permettono di raggiungere un risultato completamente naturale e si adattano alle esigenze sia delle giovanissime, sia delle donne più mature.

Con la mastopessi (o lifting seno) viene praticato un rimodellamento della ghiandolarilassata, che sarà riportata alta e florida, asportando la cute in eccesso. Si determina un effetto "auto-protesi", poiché ghiandola e/o tessuto adiposo sono plasmati come si trattasse di una protesi realizzata con il proprio tessuto.

Il ricorso invece al lipofilling riguarda quelle donne che desiderano un incremento delvolume del seno e parallelamente presentano (in corrispondenza di addome, cosce o dorso) delle aree di accumulo di tessuto adiposo. L’intervento permette così di conseguire un risultato doppio: aumentare il seno in modo naturale e rimodellare il corpo dall'adipe localizzato!

Per individuare la soluzione più indicata, il Dott. Pietro Loschi prevede una prima visita nel corso della quale ascolta e interpreta le aspettative della donna. Il seno è una delle parti del corpo in cui si possono raggiungere risultati davvero ambiziosi.

Alla base del metodo di lavoro c’è la consapevolezza di quanto sia complesso dare forma aldesiderio di piacersi di più. Il Dott. Loschi, oltre all'impegno presso l’Istituto Europeo Oncologico di Milano (IEO) dove si occupa di chirurgia ricostruttiva oncologica, è attivo a Bologna, Milano e nella sua città natale, Mirandola(MO) per attività di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. Interpreta la sua professione con determinazione nel “comprendere il senso della Bellezza e aiutare le persone a migliorare la percezione di Sé”.

Ad aver contribuito alla visibilità del Dott. Loschi nel grande pubblico è stata la partecipazione, nel corso di diverse puntate dal 2018 al 2021, al programma di Rai 2 “DettoFatto”.

