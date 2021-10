STOCCOLMA, 6 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- GSB Gold Standard Pay KB (Svezia): Josip Heit, imprenditore del settore tecnologico, immobiliare e dei servizi di lusso, con aziende che operano in tutto il mondo, ha recentemente pubblicato il suo sito web "https://www.josipheit.com", dal quale si può conoscere meglio l'imprenditore.

In riferimento a un recente studio della Hamburg Commercial Bank (HCOB) e del Frankfurt School Blockchain Center (FSBC) presso la Frankfurt School of Finance and Management, Josip Heit nota che il numero di aziende tedesche che offrono "immobili tokenizzati" è secondo a livello internazionale dietro gli Stati Uniti.

Attualmente ci sono 41 aziende in 17 paesi del mondo che hanno già tokenizzato gli immobili. Questi sono principalmente attivi negli Stati Uniti (13), seguiti dalla Germania (6) e dalla Svizzera (4)". In generale, l'Europa è molto più avanti del resto del mondo in questo settore, anche per quanto riguarda il quadro normativo.

Ciò che è certo, tuttavia, è che alcune cose, come l'implementazione dei registri fondiari digitali, richiederanno ancora del tempo in termini tecnici. In linea di principio, tuttavia, la tokenizzazione permette di denominare immobili piccoli quanto si vuole. Secondo Josip Heit, è noto che il risparmio annuale promesso può essere in una vasta gamma di fino a più di 20 per cento, tra le altre cose attraverso l'eliminazione dei costi per la burocrazia e viaggi d'affari.

I contratti intelligenti eliminano anche i costi nell'intervallo possibile del venti per cento, e in alcuni paesi questi possono anche essere più alti. Se si considera che le tecnologie blockchain possono essere utilizzate attraverso la zona di comfort della propria casa, si ereditano possibilità inimmaginabili per il settore immobiliare, afferma Josip Heit in questo contesto.Sono sicuro che i temi della blockchain e della tokenizzazione sono più che caldi per il futuro, soprattutto per le grandi semplificazioni che parlano da sole per tutte le parti coinvolte e il potenziale di risparmio è alto! Pertanto, ci sono buone prospettive future per il settore immobiliare tokenizzato.

Come strumento di investimento, il token immobiliare è paragonabile a una quota di un fondo immobiliare chiuso che investe in una o due proprietà.

Josip Heit spiega: "Anche se il mercato degli immobili tokenizzati è ancora agli inizi, l'alta dinamica può diventare una seria sfida, soprattutto per i fornitori di fondi immobiliari, perché per gli investitori, gli immobili tokenizzati possono essere associati a rendimenti superiori alla media e costi inferiori, il che dovrebbe essere particolarmente interessante per quegli investitori che sono aperti alle innovazioni corrispondenti. Accoppiato con la divisibilità degli immobili e il gruppo di investitori potenziali significativamente più grande, gli immobili tokenizzati possono cambiare notevolmente questa classe di investimento a lungo termine".

I vantaggi della tecnologia blockchain per il settore immobiliare in questo contesto sono quasi giganteschi; in particolare, la divisibilità degli immobili in piccole unità negoziabili offre ora al settore immobiliare un gruppo di investitori più ampio - motivo per cui attualmente potrebbe essere in arrivo una rivoluzione che aprirà opportunità completamente diverse e soprattutto nuove per l'intero mercato immobiliare mondiale!

Josip Heit conclude: "L'uso della blockchain nel settore immobiliare ha molti vantaggi, soprattutto nel settore immobiliare! "Dai trasferimenti di proprietà alle trattative sui prezzi, la tecnologia blockchain offre un modo semplice per condurre in modo sicuro transazioni complesse.

Sito web: https://www.JosipHeit.com

META KEYS:Josip Heit, josipheit.com, josipheit, real estate, tokenised real estate, industria immobiliare, sito web josipheit.com, Josip Heit imprenditore, fondi immobiliari, tecnologia blockchain, settore immobiliare, immobiliare, tokenizzazione, mercato dei capitali

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1653919/Josip_Heit.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653918/GSB_Gold_Standard_Pay_KB_Sweden_Logo.jpg

Josip Heit, Tel: +447470869360, Media@GSB.Gold https://www.JosipHeit.com