Il Capodanno al tempo del Covid: il divertimento si fa largo tra mascherine, tamponi e green pass

Roma, 6 ottobre 2021- La fine dell'anno si sta avvicinando e ovviamente si stanno già facendo da tempo progetti per Capodanno un evento che viene festeggiato come sappiamo in tutto il nostro Paese dalle città più importanti fino ai paesi più piccoli. Il capodanno si differenzia da un luogo all'altro per svariati motivi; prendiamo ad esempio il Capodanno Roma. La Capitale offre tantissimo per chi ha voglia di divertirsi e di trascorrere il passaggio dall'anno vecchio all'anno nuovo in maniera serena e soddisfacente. Anche attenendosi a tutte le nuove regolamentazioni in merito al Covid.

Un Capodanno fantastico anche ai tempi del Covid

Parlare di Capodanno dovrebbe essere un momento di gioia di serenità. Purtroppo non possiamo fare a meno di ricordare che molte cose sono cambiate da quando c'è stata la pandemia. Possiamo passare un Capodanno divertente e sereno ugualmente, anche dovendo osservare regole e limitazioni. Ma non possiamo dimenticare in ogni caso che tutta la nostra vita; ovvero la vita di tutti e non solo in Italia, ma nel Mondo è stata stravolta da questo virus. Che ha spazzato via tantissime cose, che stiamo recuperando piano piano. Ma nulla sarà più come prima. Nonostante questo possiamo organizzare un bellissimo Capodanno in location romane di vario genere, le proposte sono tantissime.

Capodanno ad ogni costo

Basta fare un rapido giro su internet e troveremo di tutto; dalla serata organizzata nel modo più classico, fino ai veglioni di Capodanno più originali e trasgressivi. Le uniche trasgressioni che non potremo compiere sono quelle in merito al Covid. La nostra vita ormai è regolata da mascherine, tamponi, green pass, e da gel disinfettante come se piovesse... ma se vogliamo vivere tranquilli, noi per primi dobbiamo accettare tutto questo. Ma tornando al discorso più leggero e piacevole di come trascorrere il Capodanno a Roma vogliamo darvi qualche suggerimento.

Un bellissimo capodanno si può organizzare ad esempio in una bella villa romana trasformata in location festaiola, oppure la scelta può ricadere su un hotel esclusivo. Possiamo citare casali antichi riadattati e trasformati in luoghi dove si balla e si cena, oppure discoteche alla moda, ristoranti rinomati e persino studi cinematografici che ospitano feste da sogno. Il tutto accompagnato da cibi e vini di alta qualità con un intrattenimento nel pieno rispetto delle regole anticontagio. I luoghi dove prenotare vivendo una festa indimenticabile sono talmente tanti, una guida affermata, che vi indichiamo, Capodanno Roma 2022, sta selezionando per voi eventi svolti da professionisti che hanno in programma il rispetto delle regole anticovid.

Divertirsi senza rischi

Passare un Capodanno soddisfacente e senza preoccupazioni è il desiderio di tutti; ecco perché bisogna tenere un comportamento adeguato e consapevole. Per la nostra salute e quella del prossimo. Ma anche per non rinunciare a una festa che fa parte delle nostre tradizioni e che per una notte ci farà di nuovo sentire e apprezzare che la vita è anche divertimento, nel modo giusto, nel posto giusto, nel tempo giusto. Ma qualunque sia la vostra scelta per il vostro Capodanno post-covid a Roma ricordate che sarà la spettacolare Città Eterna a farvi da cornice. E questo non è poco.

