Torna a Verona la Fiera del Condominio Sostenibile Dal 13 al 15 ottobre riflettori accesi su Superbonus e nuove soluzioni per le ristrutturazioni

Verona, 5/10/2021 - Workshop, seminari e consulenze per migliaia di professionisti, amministratori e proprietari

In Italia sono 1 milione e 200 mila i condominii. Al loro interno si contano 27 milioni di unità immobiliari, più della metà, ad uso residenziale. Questo significa che 14,3 milioni di famiglie italiane vivono in palazzi con più di 5 abitazioni.

Numeri importanti che fotografano il ‘mondo’ condominio. Una realtà complessa che è di fatto la prima ‘azienda’ nazionale dell’abitare, con migliaia di posti di lavoro. Uno dei protagonisti dell’economia. Dagli amministratori di condominio ai manutentori, dai professionisti incaricati dei controlli alle imprese che eseguono i lavori, senza dimenticare i proprietari, una galassia di interessi che si intrecciano.

Verona riaccende i riflettori della Fiera del Condominio Sostenibile. Torna in presenza, dal 13 al 15ottobre, all’interno di Villa Quaranta, ad Ospedaletto di Pescantina, l’unico evento fieristico in Italia dedicato a migliaia di operatori del settore. La manifestazione è organizzata da Virginia GambinoEditore e dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

“Siamo partiti quattro anni fa con l’idea di riunire, per la prima volta, in un unico luogo, tutti i protagonisti della filiera – ha spiegato l’organizzatrice della manifestazione fieristica VirginiaGambino -. Il condominio, infatti, non è solamente un luogo dove abitare, ma la prima ‘azienda’ italiana, con migliaia di posti di lavoro. Uno dei protagonisti dell’economia. Dagli amministratori di condominio ai manutentori, dai professionisti incaricati dei controlli alle imprese che eseguono i lavori, senza dimenticare i proprietari delle abitazioni: il mondo condominio è una galassia di interessi che si intrecciano. Ecco il ruolo strategico di questa Fiera. Il nostro obiettivo è anche attivare un monitoraggio critico legato al Superbonus, per analizzarne l’effettiva applicazione”.

Tre giorni durante i quali verranno approfondite tutte le tematiche che riguardano nuove soluzioni per le ristrutturazioni e per la sostenibilità, con un focus particolare su bonus e superbonus. Un’attenzione particolare sarà posta sulla messa in sicurezza dei condomini, analizzando cause e misure per la prevenzione incendi. Questioni di primaria importanza visto che in Italia il 60 per cento dei palazzi è stato costruito prima del 1976, anno di introduzione dei primi criteri di efficientamento degli edifici. E l’82% dei condominii ha più di 30 anni, risale quindi a prima del 1991 quando è stata approvata la prima legge sull’efficienza energetica. L’ingresso alla Fiera del Condominio Sostenibile è gratuito. Per partecipare va compilato l’apposito form di registrazione.

“Alla Fiera del Condominio saranno presenti relatori ed esperti di elevato profilo – sottolinea AndreaFalsirollo, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona – e saranno affrontate tematiche di interesse non solo per i professionisti, ma anche per i condomini. Tra gli altri argomenti, affronteremo con Agenzia delle Entrate ed Enea i problemi legati all’applicazione del superbonus legati ai condominii che rappresentano una parte importante del parco edilizio nazionale. Il loro efficientamento è tra gli obiettivi della normativa. Il superbonus è un’opportunità importante, ma anche un ‘rischio’, per questo abbiamo organizzato un evento specifico con gli enti pubblici che sono i principali portatori di interesse nella valutazione delle pratiche del superbonus”.

A livello nazionale gli interventi sono 37.128 con 5,7 miliardi di euro di investimenti, fino ad agosto. “Per quanto riguarda il condominio – analizza Federico Della Puppa, coordinatore scientifico del Centro Studi YouTrade – abbiamo già più di 4.800 interventi complessivi, che hanno mosso già quasi il 50% degli investimenti totali. In Veneto, il superbonus 110% è stato utilizzato oltre 4mila volte dalle famiglie che si sono dimostrate molto veloci a rispondere a questa opportunità fiscali”.

Gli interventi realizzati o in fase di realizzazione nei condominii italiani sono 4.844, cioè il 13% degli interventi totali. Tuttavia, l’incidenza sulla spesa generale rappresenta il 47% del totale. Il costo medio di intervento per condominio, infatti, è pari a 547mila euro. Nel Sud, la spesa media per la ristrutturazioni dei condomini è maggiore rispetto a quella nazionale, 573 mila euro contro 547 mila, segno che nelle grandi città del meridione si sta intervenendo più che nel passato sfruttando i bonus fiscali. Anche il dato delle isole è alto, con una media di 560 mila euro.

Ricco il programma degli eventi della Fiera, con forum, convegni di formazione, consulenze per amministratori, imprese, distributori e per tutti i proprietari di spazi abitativi che vogliono conoscere le opportunità offerte dagli incentivi fiscali. Gli incontri si potranno seguire in presenza, così come in streaming, sulla pagina facebook della Fiera del Condominio sostenibile, con la possibilità di interagire virtualmente.

Tra i focus principali, il convegno di apertura di mercoledì 13 ottobre, alle ore 14.30, ‘Superbonus unanno dopo’. Nel corso del pomeriggio, tecnici e professionisti, con l’ausilio di esperti dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate, cercheranno di chiarire i rompicapi legati alle pratiche per ottenere l’agevolazione fiscale. Verranno anche analizzate le pratiche ricevute in questi 12 mesi, gli errori più frequenti e i dubbi applicativi principali.

La giornata di giovedì 14 ottobre sarà incentrata sulla ‘Prevenzione incendi’. Dalle 14.30 alle 18.30 l’ingegnere Michele Mazzaro, della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, illustrerà la correlazione tra nuovi cappotti e sicurezza delle facciate.

Venerdì 15 ottobre, si parlerà di ‘Innovazione, architettura, green. L’Italia che cambia, progetta ecostruisce’ al quinto Convegno Nazionale YouBuild. Così come di ‘Difetti dei beni acquistati dalcondominio’ e della ‘Fase conclusiva dell’incarico di amministratore’.

Per l’accesso alla Fiera è necessario, secondo le disposizioni di legge, il green pass. I posti sono limitati, pertanto è necessario iscriversi sul sito www.fieradelcondominio.com, compilando i campi alla voce ‘registrati alla fiera’.

I NUMERI DEL SUPERBONUS

In Italia ci sono 14,5 milioni di edifici, dei quali 1,2 milioni sono condomini. Al loro interno si trova un totale di 27 milioni di unità immobiliari, la metà, ossia 14,3 milioni, è ad uso residenziale.

A livello nazionale sono 37.128 gli interventi chiesti con Superbonus, per una spesa complessiva di 5,7 miliardi di euro. Quelli realizzati o in fase di realizzazione nei condomini sono 4.844, cioè il 13% del totale. Tuttavia, l’incidenza sulla spesa generale rappresenta il 47 per cento del totale. Il costo medio di intervento per condominio, infatti, è pari a 547mila euro.

In Italia si contano 1,4 interventi ogni 1.000 famiglie.

In Veneto la media si alza con 2,2 interventi ogni 1.000 famiglie.

(dati MISE aggiornati al 31 agosto 2021)

PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 13 ottobre, dalle ore 14:30 alle 18:30

Superbonus un anno dopo: aspetti positivi, criticità ed errori nella richiesta degli incentivi, proposte di miglioramento

Introduzione al tema a cura dell’Ordine degli Ingegneri di Verona – Ing. Matteo Limoni (Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Verona)

Sismabonus e Superbonus – Ing. Silvia Bonetti (Consigliere Ingegneria Sismica Italiana)

Situazione attuale della filiera – analisi e statistiche dello status quo – Dott. Federico Della Puppa (Coordinatore scientifico Centro Studi YouTrade)

Il punto di vista dei professionisti – quesiti di chiarimento e proposte migliorative Ordine degli Ingegneri di Verona: Ordine degli Ingegneri di Verona: Ing. Andrea Falsirollo (Presidente); Ing. Matteo Limoni (Consigliere); Ing. Alessandro Pisanu (Coordinatore segretario della Commissione Ingegneri per il Condominio) – Commissioni: Ingegneri per il Condominio, Impianti Termici e Energie ed efficienza (Ing. Elena Mazzola – Ing. Giordano Contin); Luca Masini (Consigliere delegato di Duferco Energia) ed Ernesto De Rosa (Presidente nazionale Assimea)

Il punto di vista di ENEA ad un anno dal Superbonus – analisi delle pratiche ricevute, errori più frequenti, chiarimenti – Ing. Domenico Prisinzano (Primo Ricercatore ENEA)

Il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate ad un anno dal Superbonus – analisi delle pratiche ricevute, errori più frequenti, chiarimenti – Dott.ssa Elisa Favaron (Capo Sezione Assistenza Multicanale di Venezia Agenzia delle Entrate); Dott.ssa Silvana Di Marcello (Capo Team Sezione di Assistenza Multicanale di Venezia)

Giovedì 14 ottobre, dalle ore 9 alle 13

XIV Convegno Nazionale YouTrade: investire, unirsi o vendere? la distribuzione edile di fronte a nuove scelte

Giovedì 14 ottobre, dalle ore 9:30 alle 12:30

La sostenibilità per i condomini

Come costruire o riqualificare un condominio

I protocolli LEED e di sostenibilità – Ing. Marco Mari (Presidente GBC)

Giovedì 14 ottobre, dalle ore 14:30 alle 18:30

La prevenzione incendi nei condomini

Bozza di RTV per “sicurezza antincendio delle facciate e delle chiusure d’ambito degli edifici” – Ing. Michele Mazzaro (Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Corpo Nazionale VVF) – (2h)

– Incendi di camino, incendi da tetto, criticità dei tetti ventilati

– Fotovoltaico – criticità e misure per la sicurezza antincendio

– Colonnine di ricarica auto elettriche, le accortezze per la sicurezza antincendio

– esempi di incendi, filmati, discussione sulle cause e sulle misure di prevenzione

– D.M. 15 maggio 2020 – RTV per autorimesse

– D.M. 08/11/19 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. – Ing. Armando De Rosa (Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Corpo Nazionale VVF) – (2h)

Venerdì 15 Ottobre, dalle ore 14 alle 18

V Convegno Nazionale YouBuild: innovazione, architettura, green. L’Italia che cambia, progetta e costruisce

Venerdì 15 Ottobre, dalle ore 15 alle 18

Difetti dei beni acquistati dal condominio e appalto: recenti novità

Aggiornamento sulla nuova direttiva europea 771: quando il compratore rinviene un difetto nel bene comprato cosa può chiedere? Sostituzione e riparazione del bene? Il condominio stesso è un consumatore? Quali sono le regole? – Prof. T. Dalla Massara (Professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona); Dott.ssa S. Romanò (dottoranda all’Università di Verona in Scienze giuridiche europee e internazionali)

Venerdì 15 Ottobre, dalle ore 17:30 alle 19

La fase conclusiva dell’incarico di amministratore di condominio: quali obblighi e quali responsabilità alla luce della recente giurisprudenza

Avv. Luigi D’Agosto (Avvocato in Verona)

