Schneider Electric amplia la sua gamma di soluzioni con Easy Micro Data Center

(Stezzano (Bg), 05 ottobre 2021) - • Disponibile per ambienti IT standard (serie S) e commerciali (serie C)

• Facile da ordinare e installare con consegna tra le 3 e le 4 settimane

• Facile da gestire e monitorare in modo sicuro con Network Management e EcoStruxure™

Stezzano (Bg), 05 ottobre 2021 – Schneider Electric ™, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, ha annunciato di aver ampliato la gamma di soluzioni Micro Data Center con l’introduzione della serie Easy Micro Data Center sia per ambienti IT standard che commerciali. Disponibile in Europa, Sud America, Asia orientale, Medio Oriente e Africa, Easy Micro Data Center è pensato per fornire funzionalità di base, tra cui Power, Cooling, Software e Servizi per offrire la migliore combinazione possibile di velocità, affidabilità e convenienza. Inoltre, i Micro Data Center Easy sono abilitati in rete per il monitoraggio remoto basato sul Web e includono opzioni aggiuntive per EcoStruxure di Schneider Electric™ IT, che offre intelligenza e visibilità sicure e in tempo reale da qualsiasi luogo.

Schneider Electric Easy Micro Data Center è omologato con gli armadi Easy Rack lanciati di recente. Pre-integrati a livello di fabbrica e spediti direttamente in loco, sono completati dalla gamma Easy UPS di Schneider Electric di gruppi di continuità (UPS), Easy Power Distribution Units (PDU), rilevamento ambientale e raffreddamento. Il loro alto livello di pre-integrazione e test semplifica le fasi di progettazione e implementazione, consentendo ai fornitori di soluzioni IT, ai system integrator e ai rivenditori di valore aggiunto (VAR) di consegnare Easy Micro Data Center in loco in 3-4 settimane, rendendoli ideali per una rapida implementazione per le aziende che necessitano di flessibilità, affidabilità, costo e velocità di risposta.

Edge computing affidabile che si adatta al budget

Date le dimensioni e il design integrato, Easy Micro Data Center può essere implementato in modo conveniente in qualsiasi sito di edge computing o IT distribuito. Gli studi contenuti nel Whitepaper #233 di Schneider Electric hanno rilevato i costi di implementazione di Easy Micro Data Center generano un risparmio sui costi tra il 42% e il 48% rispetto a una struttura centralizzata tradizionale. I modelli Easy Micro Data Center C-Series sono disponibili con armadi per l'implementazione in ambienti commerciali semi-controllati come un ufficio standard o locali commerciali. Mentre Easy micro data center S-Series include armadi con porte traforate per un'integrazione senza problemi in ambienti IT standard come armadi di rete e sale server.

"Oggi la resilienza, l'efficienza e la velocità di implementazione sono considerate fondamentali per l'implementazione dell'infrastruttura fisica all'edge", ha dichiarato Rob McKernan, Senior Vice President, Secure Power Europe, Schneider Electric. "La possibilità di distribuire risorse IT in qualsiasi luogo offre alle aziende una grande flessibilità, ma deve essere accompagnata dalla tranquillità che le soluzioni vengano fornite in modo affidabile, secondo le specifiche e nel rispetto del budget. Con il software di gestione integrato che consente il monitoraggio remoto tramite il cloud, Easy Micro Data Center offre una maggiore intelligenza per una gestione semplificata su più siti edge, fornendo ai clienti la combinazione ottimale di affidabilità, convenienza e agilità."

Le caratteristiche principali della gamma includono:

• Velocità, affidabilità e convenienza: disponibili entro 2-4 settimane, i micro-data center Easy sono integrati con i componenti dell'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento e possono essere implementati rapidamente con un risparmio fino al 48%.

• Flessibilità, agilità e facilità di installazione: i micro-data center Easy sono la soluzione perfetta per applicazioni a bassa latenza nel settore bancario e finanziario, retail, PA, sanità, recezione alberghiera e istruzione.

• Software e servizi digitali: l’offerta supporta il monitoraggio remoto e la gestione semplificata con la soluzione pluripremiata EcoStruxure IT di Schneider Electric, come configurazione opzionale.

• Ulteriori caratteristiche di sicurezza: Easy Micro Data Center è completo di rilevamento ambientale e sicurezza fisica per la protezione da manomissioni e accessi non autorizzati.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di soluzioni Data Center di Schneider Electric, visitare la pagina EcoStruxure Data Center Solutions qui.

