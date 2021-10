Da un'idea di Junior Cristarella nasce Sbircia la Notizia Magazine

(Adnkronos) - Roma, 5 ottobre 2021-Il mondo del digitale ha dato modo a tutti quelli che hanno una tastiera e un minimo di dimestichezza con il PC di aprire un blog o un sito web ma è davvero questa la verainformazione? Ovviamente no! Lo sanno bene i giornalisti che ogni anno si battono per difendere le proprie competenze e i numerosi anni di studio.

Alle chiacchiere c’è chi però preferisce la concretezza: stiamo parlando di Massimiliano OrestanoJunior Cristarella, giornalista specializzato che ha deciso di seguire la propria passione per lascrittura dando vita a Sbircia la Notizia Magazine, una nuova testata giornalistica online a cui non saprete resistere una volta sfogliato. La capacità di Massimiliano Orestano Junior Cristarella, lo ricordiamo, giornalista e fondatore della testata, è stata riuscire ad intercettare i bisogni e le curiosità delle persone, ottenendo anche la fiducia di numerosi VIP e personaggi del mondo dellospettacolo che affidano a lui e al suo staff interviste esclusive. Ma non è solo gossip, Sbircia la Notizia Magazine è molto di più: oggi vi raccontiamo questo giornale, certi che diventerà uno dei vostri preferiti dopo averlo sfogliato.

Con aggiornamenti continui su cronaca, politica, esteri ma anche spettacolo, Sbircia la Notizia Magazine tiene compagnia alle persone che desiderano informarsi in modo preciso attraverso la penna di professionisti qualificati e le parole di esperti, senza mai dimenticare un po’ di leggerezza.

Sbircia la Notizia Magazine: le interviste esclusive

Il giornale online gestito, fondato e diretto dal giornalista Massimiliano Orestano JuniorCristarella fornisce una importantissima sezione di interviste dove si possono trovare dichiarazioni di personaggi del calibro di Iva Zanicchi che ha raccontato la propria carriera in oltre 50 anni di musica, TV e politica o Emanuela Tittocchia che dall’esperienza come attrice in CentoVetrine ha vestito i panni di una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi.

Una delle interviste più interessanti è sicuramente quella di Ludovica Nasti, la bambina prodigio che ha incantato il mondo dando vita a Lila nella serie “L’Amica Geniale”. Proprio in occasione dell’inaugurazione di Sbircia la Notizia Magazine come testata giornalistica, Ludovica ha raccontato un po’ di sé in una lunga ma piacevole chiacchierata. Ma non è tutto, i personaggi famosi intervistati sono davvero tanti: da Nadia Rinaldi a Ilenia Lazzarin, dal celebre doppiatore Roberto Chevalier (la voce di Tom Cruise e Tom Hanks, tra gli altri), alla nota influencer bergamasca Ludovica Pagani.

Su Sbircia la Notizia Magazine troviamo anche un’intervista davvero esclusiva e del tutto inedita al pubblico italiano: è il caso di Milca Gili, ex modella ed imprenditrice immobiliare argentina. Agli amanti delle soap iberiche possono invece interessare, ad esempio, le interviste alle attrici Alejandra Meco e Montserrat Alcoverro. Mentre per gli appassionati di “Un posto al sole” c’è una vastissima scelta!

Adesso non vogliamo svelarvi proprio tutto, queste sono solo alcune delle numerose interviste che potete leggere tutte d’un fiato sfogliando la sezione specifica presente sul sito. Non focalizzatevi però solo sul gossip, Sbircia la Notizia Magazine è molto di più!

Chi è Massimiliano Orestano Junior Cristarella, il giornalista fondatore di Sbircia la Notizia Magazine

Il suo nome è Massimiliano Orestano Junior Cristarella, anche se agli appassionati di giornalismo è noto anche più semplicemente come Junior Cristarella. Il giovane ma talentuosoprofessionista classe 1995 ha già saputo distinguersi nel panorama del giornalismo per il suo progetto. Sbircia la Notizia Magazine ha fatto un vero e proprio boom passando da blog a testatagiornalistica regolarmente registrata, tenendo compagnia con informazioni a 360 gradi che spaziano da temi leggeri ad altri in cui è richiesta una voce più esperta.

Dopo anni di praticantato presso le più importanti testate cartacee locali e nazionali, Massimiliano Orestano Junior Cristarella ha deciso di puntare tutto su un progetto personale per portare nel panorama delle notizie il suo punto di vista assumendo uno staff preparato eselezionato con grande cura. Massimiliano Orestano Junior Cristarella non è solo una talentuosa firma del giornalismo italiano ed un giovane imprenditore di successo, ma è anche un grande direttore che con carisma motiva il proprio team a fare sempre di più, tanto da conquistare, giorno dopo giorno, la fiducia dei lettori.

Sbircia la Notizia Magazine e Adnkronos insieme per un’informazione di alta qualità

Tra i motivi principali per seguire Sbircia la Notizia Magazine c’è la collaborazione disuccesso con noi di Adnkronos. Questa importante partnership, nata sin dagli esordi della testata, è fondata su una visione condivisa, oltre che su un rapporto di stima reciproca e testimonia come gli articoli siano apprezzati da professionisti del settore che ritengono il magazine online affidabile e un’ottima fonte di informazione. Totale assenza di fake news e notizie flashpubblicate solo dopo averne verificato in modo accurato la fonte e la veridicità sono la vera forza di Sbircia la Notizia Magazine che vanta anche importanti rubriche, progettate e scritte da esperti in ogni singola tematica.

Tra le rubriche più apprezzate dai lettori c’è “Il medico risponde”, una rubrica gestita in collaborazione con un professionista del settore che dissipa dubbi su questioni mediche, partendo dalle domande degli utenti. Ma attenzione: come specificato in ogni articolo, si tratta di curiosità che non sostituiscono, in nessun caso, il parere e le competenze del proprio medico.

Molto interessante ed informativa è senza dubbio la voce "ultima ora". Qui vengono confezionati per i lettori contenuti che raccontano tutte le novità circa le tematiche più importanti.

"Penso che un giornale sia come una “soffitta vuota”, che vada riempita ed organizzata nel migliore dei modi, affinché possa custodire ogni sorta di notizia nel tempo, nel totale rispetto altrui. La mia collaborazione con voi di Adnkronos è nata grazie al vostro attento e riguardoso spirito critico, che viene affrontato con un tocco di savoir-faire, anche quando si viene tratta una semplice analisi, un articolo più serio o un'informazione più basilare... Nella nostra professione, devi essere sempre desto, in grado di non prendere una data informazione come certa, ma di incrociare più informazioni, per essere naturalmente sicuro della profonda veridicità. Voi di Adnkronos, siete un mondo in cui mi trovo in perfetta sintonia con il mio io più interiore, il mio modo di essere, perché rispecchia in toto tutte le forti moralità giornalistiche in cui credo e ho sempre creduto. Valori, questi, che mi stanno appassionatamente a cuore", specifica Massimiliano Orestano Junior Cristarella ai nostri microfoni.

Ecco altri motivi per scegliere Sbircia la Notizia Magazine

Non ti abbiamo ancora convinto? Allora ecco ancora qualche altro motivo per scegliere Sbircia la Notizia Magazine come tua fonte di informazione di fiducia: la grafica ed il template del Magazine è molto intuitiva e la navigazione risulta essere molto semplice e piacevole, da qualsiasi dispositivo (tablet, smartphone, computer), anche per coloro che non sono proprio dei gran tecnologici. Per cui, il tutto è progettato davvero molto bene: navigare è molto pratico e di facile gestione.

Inoltre, è possibile seguire i canali social di Sbircia la Notizia Magazine per restare aggiornati, in tempo reale, sulle ultime novità. La testata giornalistica è infatti presente sui principali socialnetwork come Facebook, Twitter, Tumblr, Linkedin e anche Telegram! Per qualsiasi richiesta

è possibile contattare la redazione all'indirizzo info@sbircialanotizia.it.

Se vuoi informazione di qualità, curiosità, news dal mondo e interviste esclusive metti subito tra i tuoi siti preferiti www.sbircialanotizia.it, il magazine diretto dall’attento e professionale giornalista Massimiliano Orestano Junior Cristarella