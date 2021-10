Autocerta lancia il Marketplace B2B riservato ai Dealer auto che certificano le loro inserzioni nella piattaforma Autocerta.it.

(Adnkronos) - Torino 5/10/2021 — Autocerta Italia, l’unica piattaforma che certifica le inserzioni di auto pubblicate nei vari portali di annunci specializzati, lancia un nuovo servizio dedicato ai Dealer auto: il Marketplace B2B. I Dealer che si registreranno alla piattaforma (gratis fino al 31/12/2021) troveranno nella sezione dedicata al Marketplace B2B un “magazzino” di migliaia di auto, tutte certificate e messe in vendita da altri concessionari, alle quali aggiungere le proprie auto per offrire ai propri clienti una vasta scelta di auto usate certificate. Tutte le inserzioni pubblicate e certificate su autocerta.it potranno inoltre essere ripubblicate in totale autonomia anche nei portali specializzati abitualmente utilizzati dai singoli Dealer, anche utilizzando il software multipubblicatore per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Marketplace B2B di autocerta.it rappresenta una soluzione vincente sia per i piccoli e medio-piccoli concessionari, sia per quelli più grandi, come testimonia l’adesioni di importanti realtà come Autocrocetta, Biauto, Autoingros del Gruppo Intergea, Autogroup, Gea2000 e decine di altri Dealer in tutta Italia.

Per i Dealer che gestiscono lo stock delle proprie auto usate con un gestionale, Autocerta mette a disposizione gratuitamente il team di sviluppo per l’integrazione automatica con la piattaforma di certificazione Autocerta e da questa al multipubblicatore utilizzato dal Dealer per la pubblicazione delle inserzioni certificate nei vari portali di cui è cliente.

La nuova piattaforma Marketplace B2B di Autocerta giunge in un momento particolarmente delicato del mercato dell’auto. Da un lato le vendite di auto nuove sono in forte contrazione a causa dalla carenza di componenti elettroniche, dall’altro quello delle auto usate registra da mesi l’aggressività di grandi gruppi d’acquisto che drenano il mercato producendo effetti negativi soprattutto per i Dealer medio-piccoli che si ritrovano senza auto da rivendere.

La nota crisi dei chip e gli strascichi del Covid stanno condizionando in maniera rilevante il mercato dell’auto, evidenziando nuovi trend che si stanno affermando nel nostro Paese e in tutta Europa. Si riscontra infatti un maggior interesse per le auto usate che per la prima volta sono interessate dagli incentivi statali. Allo stesso tempo, però, anche i piazzali dell’usato sono in sofferenza, sia per mancanza di vetture provenienti dal noleggio sia per la particolare aggressività di Società specializzate nell’acquisto massivo di auto direttamente dai privati.

La certificazione Autocerta rappresenta una soluzione credibile come confermano i Dealer che la hanno già adottata. Ecco la testimonianza di uno dei primi Dealer che hanno aderito al sistema di certificazione delle inserzioni online di Autocerta: Giovanni Dalla Molla, Ceo di UNICO AUTO di Volpiano (TO), da oltre 40 anni nel settore, fa della personalizzazione dei rapporti con i Clienti il suo punto di forza, un Dealer che da tempo ha spostato online la maggior parte del proprio business conquistando clienti in tutta Italia.

«Era da tempo che cercavo quello che posso definire un’acceleratore di fiducia – confessa GiovanniDalla Molla, AD di Unico Auto di Volpiano (TO) – e quando ho avuto il piacere di vedere la presentazione di Autocerta, ho immediatamente richiesto di provare la piattaforma; ora, a distanza di alcuni mesi, non posso che compiacermene. La nostra società ha sempre fatto del rapporto fiduciario con il cliente il proprio punto di forza: questa fiducia viene rafforzata e resa immediatamente fruibile grazie alla certificazione scrupolosa ed “inflessibile” di Autocerta».

«Con la sua immediatezza, Autocerta sgombra il campo da ogni dubbio ed indecisione sia per il cliente sia per noi. Tutto il processo di vendita risulta più rapido e semplice – continua il manager che da oltre 40 anni è impegnato nel settore – Dopo un primo contatto telefonico, il cliente trova tutte le informazioni sul veicolo “certificate” da un ente “terzo” e super partes quale è Autocerta».

Come funziona Autocerta?

Grazie al sito www.autocerta.it, Autocerta certifica gli annunci di auto usate proposti dai concessionari e pubblicati sui vari portali di settore. Basta scorrere tra le auto in vendita e cercare gli annunci con il marchio Autocerta® per essere tranquilli di poter effettuare un acquisto in totale sicurezza. In Italia si contano circa 10mila concessionarie ed autosaloni, nella maggior parte dei casi ben radicati sul territorio, ma poco conosciuti nel grande mercato globale di internet. Autocerta.it® garantisce sicurezza, trasparenza e autenticità di tutti gli annunci online, fornendo finalmente ai venditori onesti e ai compratori di auto usate, uno strumento terzo e super partes attraverso il quale agire in tutta sicurezza.

Il processo è innovativo e si basa su avanzate soluzioni di intelligenza artificiale: il sistema completamente automatizzato parte dal riconoscimento della targa, passa allo scaricamento da database nazionali dei dati del veicolo e arriva al confronto dell'effettiva proprietà del mezzo intrecciando i dati di questo con il numero di telaio, ecc. Questa procedura elimina la possibilità di “errori” nel caricamento delle dotazioni di serie e certifica in maniera automatizzata gli annunci generando un codice univoco per ogni annuncio che il compratore potrà utilizzare per visualizzare la scheda veicolo e scaricare il Dossier Auto.

Proprio il Dossier Auto è la seconda grande rivoluzione messa in campo da Autocerta.it®. Alla generazione di un codice di certificazione corrisponde la creazione di un file in formato pdf certificato tramite Blockchain che, oltre a includere tutti i dati del veicolo, contiene la “storia” del concessionario, le foto della sua Azienda, i servizi attivi per ogni sede (ad esempio officina meccanica, carrozzeria, ricambi) e anche gli eventuali riferimenti diretti delle figure responsabili di ogni singolo servizio (ad esempio Capo Officina o il Responsabile Vendite). Un documento fondamentale che permette ai clienti di avere in mano un quadro generale quanto più dettagliato possibile non solo delle auto, ma anche di chi le vende.

La piattaforma Autocerta.it® offre molti comodi servizi ai concessionari, grazie alla App Autocerta® per iOS e Android, il Dealer può “caricare” in mobilità e con grande semplicità tutte le foto dei veicoli scattate con lo smartphone nel piazzale o nel salone direttamente nelle relative inserzioni sulla piattaforma Autocerta. In questo modo i tempi di caricamento degli annunci si riducono del 30%.

Perché Autocerta.it

La nascita dell'innovativa start-up torinese è stata incentivata dalla presenza sul web di un grande numero di annunci non corrispondenti alla realtà. Le inserzioni, che nella maggior parte dei casi sono oneste e corrispondenti al vero, molte volte si rivelano vere e proprie truffe, mettendo in crisi sia i venditori onesti che i compratori che “cadono nella trappola”.

I concessionari che lavorano con la massima trasparenza, rispettando le regole deontologiche e di concorrenza, vengono danneggiati da un “mercato apparente”, falsato da annunci fasulli, in questo modo perdono visibilità sui portali (che normalmente forniscono un rating in base a prezzo e optional) e di conseguenza perdono possibili clienti abbagliati da opportunità inesistenti.

Inoltre, per i concessionari seri, al danno si aggiunge la beffa: il consumatore viene sedotto dai falsi annunci, finendo con l’etichettare quelli veri come più cari rispetto alla media. Gli acquirenti, a loro volta, sprecano tempo e soldi nella ricerca dell’auto desiderata senza, fino a oggi, avere uno strumento concreto per valutare l’autenticità dell’annuncio, se corrisponda a realtà o se sia soltanto uno “specchietto per le allodole”.

Autocerta.it in breve

_ È una piattaforma che certifica ogni singolo annuncio proposto dai concessionari auto, pubblicati sui vari portali di settore, verificando i dati del veicolo e l’effettiva proprietà da parte del venditore.

_ Garantisce sicurezza, trasparenza e autenticità degli annunci online, fornendo finalmente ai venditori onesti e ai clienti uno strumento super partes attraverso il quale mettere fuori gioco i "furbetti”.

_ Usando l’intelligenza artificiale, elimina la possibilità di “errori” nel caricamento delle dotazioni e certifica in maniera automatizzata gli annunci generando un codice univoco che il compratore potrà utilizzare per visualizzare la scheda veicolo.

_ Generando il codice di certificazione si crea il Dossier Auto, un pdf certificato tramite Blockchain che, oltre a contenere tutti i dati del veicolo, riporta la “storia” del concessionario, le sedi con relative foto, i servizi attivi per ogni sede e anche gli eventuali riferimenti diretti delle figure responsabili di ogni singolo servizio.

Contatti:www.autocerta.it - s.cancellara@autocerta.it