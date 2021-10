Smart City Expo Shanghai 2021 darà risalto al ruolo della tecnologia nei servizi alle città

BARCELLONA, Spagna, 4 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Dal 14 al 15 ottobre, lo Shanghai Postal Museum ospiterà una nuova edizione dello Smart City Expo Shanghai (SCES), il principale evento sull'innovazione urbana nel continente asiatico. Con il motto "The Smart is Rising", la seconda edizione dello SCES affronterà l'importanza dell'innovazione tecnologica per migliorare l'edilizia cittadina, fornire vantaggi ai suoi cittadini, condividere opportunità e creare un futuro migliore.

Organizzata da Fira de Barcelona e INTEX, Smart City Expo Shanghai offrirà più di 20 sessioni su quattro blocchi tematici: trasformazione digitale, energia e ambiente, governance e smart mobility. Questi temi saranno analizzati da oltre 70 esperti regionali, accademici e leader del settore che condivideranno le loro conoscenze allo scopo di rendere le città più accoglienti per i loro abitanti.

Oltre al congresso, l'evento si caratterizzerà anche per la partecipazione di aziende locali e internazionali, tra cui società del settore della tecnologia come Huawei, China Mobile Limited e Cloudwalk Technology, che proporranno le soluzioni più all'avanguardia nel campo delle smart city e dell'innovazione urbana.

Durante la seconda giornata della fiera, saranno presentati gli Smart City Expo Shanghai Awards, che premieranno le migliori iniziative ed esperienze nei settori della trasformazione digitale, dell'energia e dell'ambiente, della governance e della smart mobility nel continente asiatico.

L'evento ospiterà anche l'inizio del ponte Barcellona-Shanghai, un'iniziativa organizzata dal Consiglio comunale di Barcellona in collaborazione con l'Ufficio per gli affari esteri del Consiglio comunale di Shanghai per celebrare il 20° anniversario del gemellaggio tra le due capitali con vari eventi e attività di diverse parti interessate pubbliche e private di entrambe le città.

SCES fa parte della strategia di internazionalizzazione dello Smart City Expo World Congress, il principale summit internazionale sulle smart city e sulle soluzioni urbane organizzato da Fira de Barcelona, che terrà la sua 11° edizione dal 16 al 18 novembre 2021. Altri eventi organizzati nell'ambito di questa strategia si terranno in diverse città tra cui Atlanta (Stati Uniti), Buenos Aires (Argentina), Doha (Qatar), Curitiba (Brasile) e Kyoto (Giappone).

