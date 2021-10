Milano-Bicocca, “L’Arte della Fuga” secondo il pianista Filippo Gorini per la proclamazione di 270 dottori di ricerca

(Milano 4 ottobre 2021) - Università di Milano-Bicocca

Martedì 5 Ottobre, ore 10

Diretta Live

Una lectio magistralis del maestro Filippo Gorini su Bach e su uno dei capolavori immortali della musica, “L’Arte della Fuga”, per celebrare i 270studenti dei corsi di dottorato dell’Università di Milano-Bicocca che verranno proclamati dottori di ricerca al termine del percorso dottorale.

È quanto previsto dalla cerimonia di proclamazione che si svolgerà domani, martedì 5 ottobre, a partire dalle ore 10, nell’aula magna dell’ateneo milanese, ad accesso riservato, e che tutti potranno seguire in diretta streaming. (Informazioni al link https://www.unimib.it/proclamazionephd2021).

Dopo i saluti istituzionali della rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, e l’intervento della presidente della scuola di dottorato dell’ateneo, Maria Luce Frezzotti, si terrà la lectio magistralis, una lezione in forma di concerto al pianoforte, di Filippo Gorini, dal titolo “L’Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach. Il fascino del frammento nella storia del pensiero umano”. A seguire, la proclamazione dei dottori di ricerca.

A questo link si può consultare e scaricare il programma

Vincitore nel 2015 del Concorso “Telekom-Beethoven” di Bonn (con voto unanime della giuria), nel quale ha inoltre ricevuto due premi del pubblico, a soli venticinque anni Filippo Gorini è uno dei più interessanti talenti della sua generazione. Nel 2020 ha ricevuto il “Borletti Buitoni Trust Award”, prestigioso riconoscimento internazionale, con il sostegno del quale è in corso di realizzazione un progetto di approfondimento multidisciplinare sull’”Arte della fuga” di Bach. Tra i suoi prossimi impegni in programma: recital alla Wigmore Hall di Londra e al Concertgebouw di Amsterdam, oltre ad un ritorno al Festival Schubertiade in Austria. È stato lodato da Andrei Gavrilov come «un musicista con una combinazione di qualità artistiche rare: intelletto, temperamento, ottima memoria, immaginazione vivida e grande controllo».

