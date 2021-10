Huawei annuncia tempi di consegna impareggiabili di due settimane per componenti di rete Wi-Fi 6 ad alta richiesta

DÜSSELDORF, Germania, 4 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- A fronte delle crescenti pressioni sulle aziende per l'implementazione rapida delle reti, Huawei Enterprise consegna gli switch e gli Access Points (AP) essenziali in soli 14 giorni.

Il portafoglio di soluzioni di rete di Huawei, che include AirEngine Wi-Fi 6, CloudEngine Switch e CloudCampus, consente alle aziende di soddisfare le esigenze del mondo attuale, dinamico e sempre più digitalizzato.

Mentre le aziende competono per modernizzare le loro reti e stabilire nuove sedi globali, ogni giorno trascorso in attesa di componenti di rete vitali può avere un effetto a catena significativo sulla produttività e sui costi. In risposta, Huawei offre una gamma completa di componenti di rete con un periodo di consegna senza precedenti di due settimane. Non si ha notizia di nessun altro fornitore di reti aziendali che offra questa consegna eccezionalmente rapida in un mercato tradizionalmente noto per tempi di consegna significativamente più lunghi.

AirEngine Wi-Fi 6 aiuta le aziende a raggiungere velocità ultra-rapide senza vuoti di copertura, senza tempi di attesa per i servizi e senza perdita di pacchetti durante il roaming. CloudEngine consente la convergenza cablata e wireless, permettendo alle aziende di realizzare reti di campus che semplificano la gestione e offrono un'elevata affidabilità e intelligenza per i servizi di rete. Inoltre, la soluzione Cloud Campus di Huawei consente la creazione di una rete globale Intent-Driven. La soluzione End-to-End (E2E) ottimizza l'architettura di rete, rendendo il business accessibile da qualsiasi luogo.

Gli switch per campus della serie CloudEngine di Huawei offrono accesso 10 GE ad alta densità e convergenza cablata e wireless. Un O&M di rete intelligente raccoglie dati in tempo reale attraverso la telemetria. La collaborazione con l'analizzatore di rete campus garantisce la migliore esperienza utente possibile, poiché i problemi di rete vengono rilevati in modo rapido e accurato.

Altre opzioni degli switch per campus della serie CloudEngine comprendono le funzionalità di risparmio energetico e di sicurezza potenziata, con O&M di rete semplificato. I vantaggi includono un design silenzioso e a risparmio energetico, Super Virtual Fabric (SVF) con capacità plug-and-play e la distribuzione dinamica delle policy degli utenti (VLAN, QoS e ACL).

I prodotti per reti aziendali WLAN di Huawei offrono numerosi vantaggi: velocità rapidissime, mobilità sempre attiva e rete autogestita continua.

Gli Access Point AirEngine consentono di usufruire di AP Wi-Fi 6 interni di nuova generazione che supportano sei flussi spaziali e dispongono di antenne intelligenti integrate che eliminano automaticamente le interferenze, dispongono di doppia intensità del segnale e forniscono una copertura più ampia del 20%. Una piattaforma di gestione Cloud ottimizza la gestione di AP e servizi, riducendo i costi di O&M.

Sun Tao, Vice President, Marketing & Solution Sales di Huawei Western Europe Enterprise Business Group, ha commentato: "Siamo un'organizzazione incentrata sul cliente e cerchiamo costantemente di creare valore per i nostri clienti attraverso la fornitura di reti sicure e stabili. Sostenibilità, qualità e compliance sono alla base di tutto ciò che facciamo. I nostri team di ricerca e sviluppo lavorano instancabilmente per identificare nuove tecnologie per l'era Innovation 2.0, e siamo lieti di presentare questa offerta unica sul mercato".

Tutti gli switch o gli AP ordinati prima del 31 ottobre 2021 saranno consegnati entro due settimane, e i clienti potranno usufruire anche di prezzi promozionali limitati nel tempo.

L'offerta di Huawei comprende i seguenti componenti:

Tutte le componenti di rete sono disponibili per la consegna in Belgio, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Repubblica d'Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Stato della Città del Vaticano, Andorra e Gibilterra.

Tutte le aziende possono ora iniziare a modernizzare e realizzare le proprie reti effettuando ordini con Huawei alla pagina https://e.huawei.com/it/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion.

Contatto:Lonzo Huanghuanglongzhou@huawei.com00447794918159

