Orvieto Città del Gusto e dell’Arte: Planetpay365 celebra le eccellenze artistiche e gastronomiche umbre

(Adnkronos) -

Il brand del gruppo SKS365 è tra i Main Sponsor della manifestazione, che si chiuderà questo weekend con le passeggiate alla scoperta di storia e sapori per le vie del borgo orvietano

Roma, 1 ottobre 2021- PlanetPay365 si fa promotore della valorizzazione dell’impresa locale e delle risorse di un territorio che, dall’alto delle colline umbre, mette in mostra un patrimonio storico, artistico e culturale tra i più ricchi e affascinanti del Belpaese. Con questo spirito, la piattaforma multiservizi del gruppo SKS365 aderisce alla manifestazione Orvieto Città del Gusto e dell’Arte, in qualità di Main Sponsor di uno dei tanti percorsi artistico/enogastronomici della rassegna.

“Siamo onorati di poter dare il nostro contributo a un’iniziativa che vuole celebrare i tesori della propria terra – ha commentato Luca Grisci, Directorof Retail di SKS365 – E supportiamo in toto una manifestazione con cui condividiamo la spinta a valorizzare la tradizione attraverso l’innovazione: da un lato lo sguardo all’eredità storica di un territorio ricco di eccellenze artistiche ed enogastronomiche, dall’altro lo slancio all’innovazione e alla competitività del tessuto imprenditoriale e dell’esercizio commerciale, che è quello che facciamo con PlanetPay365.”

PlanetPay365 è una piattaforma pensata per ampliare l’offerta dei punti vendita attraverso una gamma di servizi, fruibili in modo rapido e intuitivo: dalle ricariche telefoniche all’acquisto di Gift Card e contenuti digitali, l'offerta è in continuo sviluppo per garantire agli esercizi commerciali una proposta allettante e all’avanguardia.

Il brand accompagnerà i partecipanti delle Passeggiate con Gusto del prossimo weekend (2-3 ottobre), che chiuderanno la settimana di appuntamenti di Orvieto Città del Gusto e dell’Arte con percorsi guidati tra i monumenti storici e un pranzo itinerante tra le vie del borgo medievale.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.