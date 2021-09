Guida alla serratura elettronica per un accesso intelligente

(Adnkronos) -

Treviso, 24/09/2021 - Solo fino a pochi anni fa, era impensabile anche soltanto immaginare l’apertura di una porta con l’utilizzo del proprio smartphone, oppure digitando un codice ricevuto via SMS. Oggi tutto questo è diventato realtà: la porta blindata o un semplice serramento diventano intelligenti, la serratura riconosce l’utente autorizzato e si apre automaticamente. La chiave smarrita — problematica centrale per qualunque utente — può essere rapidamente eliminata con un click.

Ma come accedere ad una simile innovazione? Basta una semplicissima operazione: sostituire il comune cilindro europeo con NIO Zen, progetto del gruppo EVVA. Ben di più che un sistema di apertura motorizzato, rappresentando la migliore interpretazione di quello che oggi viene definito “smart lock”: una “soluzione” che semplifica la vita di tutti i giorni e permette di gestire accessi di ogni tipo, in totale comfort e sicurezza.

A chi si rivolge NIO Zen?

Il sistema NIO Zen gestisce al meglio gli accessi di un'abitazione privata, di spazi lavorativi ed è addirittura indispensabile nel caso di B&B o strutture per locazioni brevi; in questi casi, l’host non ha più bisogno di attendere fisicamente l’arrivo dell’ospite, che grazie al sistema può accedere alla struttura ed effettuare il check-in in completa autonomia.

La gestione da cloud, oltre a permettere il controllo degli accessi da remoto, offre per di più una utilissima “Reception Virtuale”, per semplificare e rendere più confortevole il soggiorno degli ospiti. In più interagisce con i principali portali di prenotazione on line (Airbnb, Booking.com).

Serrature elettroniche: sicurezza e risparmio energetico

NIO Zen garantisce il massimo della sicurezza meccanica: la maggior parte dei furti avviene proprio per colpa di sicurissime porte blindate non chiuse a chiave. Il sistema permette anche la gestione delrisparmio energetico, evitando sprechi e costi inutili per l’host.

Numerosi sono gli altri vantaggi che derivano dall’installazione di un sistema NIO Zen:

• non è più necessario utilizzare le chiavi fisiche (niente più chiavi in tasca, oppure da consegnare o riprendere), con l’invio delle autorizzazioni di accesso che può essere effettuato anche via SMS

• è possibile utilizzare codici OTP a scadenza ed effettuare l’apertura anche da remoto, con autorizzazioni di accesso che possono essere calendarizzate per giorni e anche fasce orarie, nonché essere eliminate in modo estremamente semplice dall’applicazione dedicata, la quale tiene memoria di tutti gli eventi di accesso

• maggiore sicurezza: la maggior parte di e furti in casa avviene perchè ci si è dimenticato di chiudere a chiave la porta blindata

Tutto ciò si traduce in grandissimi benefici per le strutture ricettive: anzitutto, una maggiore libertà per host e guest, minori costi di gestione e risparmio grazie all’ottimizzazione energetica; la facilità d’uso e di interazione anche con clienti internazionali consente di ottenere ottimi feedback da parte degli ospiti, senza contare la sicurezza e tranquillità complessivamente ottenute.

Costo della serratura NIO Zen

Alimentato con batterie ricaricabili a lunga durata, NIO Zen si installa facilmente su qualsiasi tipo di accesso e non necessita di cablaggi. Non richiede l'utilizzo di costosi gestionali e può essere facilmente integrato con qualsiasi sistema di building automation o antintrusione già presente.

Il costo parte da un prezzo di 298€ montaggio escluso e si possono richiedere informazioni personalizzate. I prezzi cambiano anche in base a quello che è il progetto inziale della porta. Infatti, la variabile dipende dal fatto che il serramento sia stato progettato per accoglierla oppure che si voglia aggiungere.

Il sistema NIO Zen è proposto in tre versioni scalabili (Basic, Easy e Pro) ed è adattabile ad ogni situazione, dalla più semplice automazione della porta di casa, fino alla gestione delle complesse esigenze richieste dalle strutture ricettive.

Una vasta gamma di accessori arricchisce ulteriormente il kit di gestione; NIO Zen può infatti prevedere svariati dispositivi di apertura, come radiocomandi, tastiere e lettori biometrici, in modalità wireless o cablata, nonché bridge per la connessione alla rete internet esistente.

A pochi mesi dal suo lancio ufficiale, sono già più di 6000 gli utenti privati e professionali che oggi, utilizzando NIO Zen e avendo semplificato la loro vita, non possono più farne a meno.

CONTATTI:

Tel: 0422 919 192

E-mail:info@niozen.it