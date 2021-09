Alfio Bardolla Training Group potenzia la propria attività formativa in Russia

(Milano, 29 settembre 2021) - Milano, 29 settembre 2021 - ABTG, società di formazione leader in Europa quotata alla borsa di Milano, fondata dall’esperto di cultura finanziaria Alfio Bardolla, ha condotto un’analisi sul mercato della formazione in Russia, individuando grandi potenzialità di crescita sul territorio per il proprio business.

Nel 2021, il settore dell’apprendimento continuo rappresenta in Russia il 5% del comparto totale dell’istruzione, per un valore di 103 miliardi di rubli (più di 1.2 miliardi di euro). Grazie anche al boost dato dalla pandemia allo sviluppo dell’EdTech, il numero di programmi online all’interno di questo segmento è in continua crescita (+4 miliardi di rubli tra il 2016 e il 2021) e si si prevede che raggiungerà un terzo del mercato dell'istruzione degli adulti nei prossimi 5-10 anni.

Il comparto della formazione finanziaria in Russia è valutato a 1 miliardo di rubli e nel 2020 i programmi di formazione online hanno rappresentato il 9% dei corsi di finanza disponibili, seguiti prevalentemente da imprenditori o dipendenti di mezza età, desiderosi di acquisire un’alfabetizzazione finanziaria, migliorare le proprie competenze e guadagnare di più. Tra i corsi più seguiti (la cui durata è preferibilmente di 1-2 settimane) vi sono quelli dedicati a temi come fallimento personale, guadagno online, cryprovaluta, ma anche esoterismo e astrologia per attirare il denaro.

La ricerca mostra che tra il 2018 e il 2021 l’interesse dei russi sull’essere in grado di gestire le proprie finanze personali è aumentato e gli esperti prevedono che la tendenza verso l'apprendimento della finanza continuerà e il ritmo del miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria nel Paese crescerà nei prossimi cinque anni. Anche il governo russo sta sostenendo tale trend per promuovere la formazione finanziaria dei proprio cittadini.

L’obiettivo dei corsi ABTG è insegnare agli iscritti come raggiungere la Libertà Finanziaria, ossia come non dipendere più economicamente solo dal proprio stipendio, ma attivare altre fonti di reddito indipendenti tra loro, in modo da avere sempre un cash flow positivo”, come insegna Bardolla, nei suoi eventi denominati “Wake Up Call”, l’ultimo svoltosi pochi giorni fa dal 17 al 19 settembre con più di 5.000 partecipanti collegati da tutto il mondo. Motivo per cui l’azienda con le proprie competenze e la grande esperienza in tema di formazione finanziaria è sicura di poter intercettare e soddisfare le esigenze del mercato russo in quest’ambito.

