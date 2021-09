Elma Academy, la formazione che non c’era

(Adnkronos) () - Nasce come costola di Elma Research la nuova società dall’approccio innovativo per l’healthcare che trae origine e valore dalla profonda esperienza di ascolto delle esigenze del mercato

Milano, 28 settembre 2021 – Nasce giovane ma da solidissime radici Elma Academy, la nuova realtà del panorama healthcare che scaturisce dalla consolidata esperienza e dall’ampio patrimonio conoscitivo nelle ricerche di mercato in ambito sanitario di Elma Research. Dopo avere “ascoltato” le voci, le domande e le risposte dei principali player del settore e forte di un database e di una analisi dei dati sviluppata per clienti italiani e multinazionali di tutto il mondo, Elma gioca la nuova carta della risposta concreta e innovativa alle richieste del mercato.

“Siamo emozionati di vedere venire alla luce questa nuova realtà” dichiarano i due co-fondatori e CEO di Elma Research, Elena Ripamonti e Massimo Massagrande. “Elma Academy era già in nuce dentro Elma Research: semplicemente ci siamo resi conto che era qualcosa che richiedeva, quasi con prepotenza, uno spazio suo, ampio e dedicato, trasformandoci da osservatori dei fenomeni di mercato in attori sulla scena. Superando i metodi e modelli più tradizionali per contribuire a trasformare la nostra vocazione all’innovazione e la creatività in progetti nuovi e di alta qualità scientifica”.

Elma Academy affonda le sue radici nella più che decennale esperienza di Elma Research nell’osservazione e nell’ascolto delle esigenze per portare ai protagonisti del mondo della salute format innovativi e creative modalità di fruizione di progetti di educazione e formazione, dal riconosciuto approccio scientifico.

Tre le aree di intervento della nuova società: la Formazione, attraverso l’organizzazione di corsi (alcuni con la possibilità di acquisire crediti ECM) rivolti al mondo clinico e delle aziende per un aggiornamento professionale ad alto valore aggiunto in termini di fruibilità e in linea con i nuovi bisogni della società; l’Educazione, con progetti di patient advocacy per sensibilizzare pazienti, caregiver e in generale la popolazione su esperienze di malattia; e infine il Public Affairs, attraverso la realizzazione di articoli scientifici, consensus paper, white paper, call to action e attività con il mondo istituzionale.

Attraverso l’utilizzo di nuovi codici di comunicazione, come la graphic novel, e di esperienze sensoriali, con l’uso ad esempio dell’aromaterapia o della cromoterapia, Elma porta al mercato un valore aggiunto nell’education con risposte più concrete alle nuove esigenze di fruibilità del target cui si rivolge che va dalle aziende del mondo healthcare, ai clinici, infermieri, farmacisti, fino alle associazioni di pazienti e al settore pubblico.

Le attività saranno coordinate da un comitato scientifico di alto valore e riconoscibilità che mescola competenze diverse e capace di rappresentare tutte le regioni d’Italia.

