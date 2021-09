E-commerce e accessibilità: Farmacosmo.it accetta la sfida

(Adnkronos) -

Napoli, 28 settembre 2021 - La stragrande maggioranza dei siti web italiani non è pienamente fruibile da parte di chi convive con una disabilità. Rimuovere le barriere che impediscono l’accesso ai portali diventa, quindi, sempre più urgente nel nostro paese.

È proprio per favorire l’inclusività sociale sul web che Farmacosmo.it ha deciso di implementare sul suo sito degli strumenti che rendano fruibili i servizi offerti online a tutti, eliminando ogni tipo di discriminazione e, di conseguenza, aumentando la qualità della vita degli utenti.

A questo scopo, l’azienda ha deciso di affidarsi ad AccessiWay, una vera e propria eccellenza italiana del settore IT. L’innovativa start up ha realizzato un software in grado di rendere un sito accessibile a chiunque sia affetto da disabilità motorie, visive o cognitive.

AccessiWay rende disponibili su Farmacosmo.it vari profili di accessibilità a chi soffre di epilessia, agli ipovedenti o a chi ha una disabilità cognitiva. L’Intelligenza Artificiale, alla base del funzionamento del software, riesce ad analizzare e scannerizzare gli elementi del sito, riconoscendo le immagini e interpretando il contesto. Questa tecnologia apprende le funzioni del sito, adattandole agli screen reader utilizzati dagli utenti non vedenti e permettendo, a chi ha delle disabilità motorie, di accedere a tutte le funzioni della piattaforma, utilizzando la sola tastiera.

Il software è di facile utilizzo e si attiva attraverso un’icona presente sullo schermo in basso a sinistra. Cliccando sul simboletto di AccessiWay, si accede a un’interfaccia attraverso la quale è possibile migliorare la propria esperienza di navigazione, apportando modifiche in base alle singole necessità dell’utente.

Nello specifico, AccessiWay può migliorare l’esperienza di navigazione in caso di:

● cecità: grazie all’apprendimento automatico, il software scansiona e interpreta gli elementi del sito per renderlo pienamente fruibile agli utenti non vedenti, i quali utilizzano degli screen reader che leggono ad alta voce ciò che compare sullo schermo;

● disturbi visivi: diversi tipi di regolazioni sul contenuto del sito, come il ridimensionamento o la spaziatura del testo, la regolazione del colore, l’enfatizzazione dei titoli permettono, a chi soffre di visione offuscata, daltonismo o glaucoma, di poter navigare sul sito senza problemi;

● epilessia: GIF e animazioni lampeggianti sono un pericolo per chi soffre di epilessia fotosensibile. AccessiWay va a bloccare tutti questi elementi creando un ambiente “seizure safe”;

● disturbi cognitivi: chi soffre di questi disturbi può fraintendere contenuti privi di un adeguato contesto o avere difficoltà a comprendere elementi come lo slang o le abbreviazioni. Con AccessiWay è possibile attivare un’interfaccia utente con un dizionario integrato e la possibilità di evidenziare collegamenti o elementi importanti;

● disturbi motori: la maggior parte dei siti web non è ottimizzata per la navigazione da tastiera e questo può costituire un problema per chi è impossibilitato a utilizzare il mouse. Grazie all’intelligenza artificiale di AccessiWay, le persone con disabilità motorie saranno in grado di utilizzare i tasti per fare qualsiasi cosa.

“L’inclusività e la lotta a ogni tipo di discriminazione sono sempre state delle priorità per Farmacosmo”, ha dichiarato Fabio de Concilio, amministratore delegato dell’azienda. “L’adozione di uno strumento come AccessiWay va esattamente in questa direzione e rende il nostro sito pienamente accessibile, senza alcun tipo di barriera. Un dovere nei confronti dei nostri clienti, ai quali siamo felici di garantire un’esperienza di navigazione sempre più facile e intuitiva. I feedback che stiamo ricevendo ci confermano la bontà, e soprattutto la grande utilità, di questa scelta.”

Farmacosmo.it diventa, in questo modo, la prima parafarmacia online pienamente accessibile alle persone con disabilità, e lo fa dotandosi di una Dichiarazione di Accessibilità. Questo certificato, consultabile sul sito Farmacosmo.it aprendo il menù AccessiWay e cliccando su “dichiarazione”, attesta la conformità di Farmacosmo.it alle WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Queste linee guida definiscono i criteri di accessibilità del web in tutti i paesi del mondo e le diverse legislazioni, compresa quella europea, stanno iniziando ad adeguarvisi. Le WCAG sono basate su percettibilità, operabilità, comprensibilità e affidabilità. Questi 4 principi essenziali rappresentano uno standard che, al momento, nessuna legge impone di adottare.

L'azienda partenopea ha deciso di anticipare i tempi per combattere il problema della disuguaglianza digitale e fare la differenza per i propri utenti.

Farmacosmo è una srl napoletana che dal 2014 commercializza online farmaci da banco, integratori cosmetici, profumi, prodotti per la cura della persona, make up, prodotti per l’infanzia e prodotti per gli animali. Un vero e proprio “e-commerce del benessere” che nel giro di pochi anni è diventato un punto di riferimento per il mercato italiano ed europeo. Farmacosmo, infatti, spedisce in Italia e nel resto d’Europa e offre un servizio di assistenza specializzata di farmacisti ed esperti. La piena accessibilità dell’e-commerce aggiunge un importante tassello nel rapporto di fiducia dell’azienda con i propri clienti, nel segno dell’inclusività sociale e dell’eliminazione di ogni tipo di barriera.

