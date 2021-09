Prodigy Technovations annuncia il primo analizzatore di protocollo UFS4.0 M-PHYSM, UniPro® e UFS4.0 al mondo funzionante e testato

LONDRA e MONACO, 27 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, società con sede a Bangalore, presenta l'analizzatore di protocollo PGY-UFS4.0-PA M-PHYSM, UniPro®, UFS4.0 per lo sviluppo e la convalida della memoria flash di nuova generazione UFS 4.0 a 23.2 Gbps per lane per applicazioni 5G, mobile, automobilistiche, IOT, AR/VR. PGY-UFS4.0-PA è lo strumento fondamentale che consente a progettisti e a collaudatori di testare i modelli UniPro e UFS3.0 in base alle loro specifiche. PGY-UFS4.0-PA è compatibile con le specifiche UFS2.0/2.1/3.0 e 3.1.

Le potenti capacità di cattura dei pacchetti di dati e di triggering e le viste Analisi approfondita offrono un'inedita visione sui layer di protocollo Universal Flash Storage 4.0, UniPro® e M-PHYSM. Vista multilayer in PGY-UFS4.0-PA, fornisce la visione completa dell'attività di protocollo M-PHYSM, UniPro® e UFS in una singola interfaccia grafica. L'utente può facilmente correlare le attività di protocollo tra i diversi layer per eseguire il debug rapido e individuare la causa degli errori di protocollo. L'utente può impostare diverse condizioni di trigger per acquisire attività di protocollo specifiche e decodificare la comunicazione tra host e dispositivo UFS4.0. I dati decodificati sono visualizzati in pacchetti layer symbol, UniPro e UFS. Il report di errore fornisce il riepilogo dei diversi tipi di errori di protocollo in milioni di pacchetti di protocollo.

Caratteristiche principali dell'analizzatore di protocollo PGY-UFS4.0-PA M-PHYSM, UniPro® e UFS4.0

Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/

Per visualizzare il video di questo prodotto: https://www.youtube.com/watch?v=ogSAzx2u0Ng

Prodigy Technovations presenterà PGY-UFS4.0-PA alla prossima MIPI Devcon. Partecipate all'evento virtuale MIPI Devcon il 28-29 settembre 2021 per la discussione. Il webinar UFS4.0 è previsto per il 20 ottobre 2021.

Prezzi, disponibilità:

Il PGY-UFS4.0-PA può essere ordinato ora. Per valutazione e prezzi, scrivere a contact@prodigytechno.com

Informazioni su Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt Ltd è leader nella fornitura di soluzioni innovative di analisi di protocollo per tecnologie tradizionali ed emergenti come eMMC, SD, SDIO, UHS II, I3C, RFFE, SPMI. Forniamo soluzioni di decodifica del protocollo e di test di livello fisico sulle apparecchiature di prova e misura. Gli sforzi costanti dell'azienda includono la riuscita implementazione di soluzioni innovative e complete di analisi di protocollo che utilizzano le più recenti tecnologie hardware.

