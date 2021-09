The World's 50 Best Restaurants annuncia la lista 51-100 per il 2021

- LONDRA, 23 settembre 2021 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants, sponsorizzato da S.Pellegrino e Acqua Panna, presenta oggi la sua lista di ristoranti classificati tra il 51° e il 100° posto in vista della cerimonia annuale di premiazione, che si terrà martedì 5 ottobre 2021 ad Anversa, nelle Fiandre:

Al di fuori degli hotspot culinari più rinomati, la cittadina marittima belga Koksijde è rappresentata da Willem Hiele al n.77 e La Grenouillère a La Madelaine-sous-Montreuil, nel nord della Francia, rientra al n.92. Anche la stella gastronomica di Città del Capo è in ascesa, con La Colombe che scala 33 posti fino al n.81 e un nuovo ingresso, Fyn, al n.92.

L'elenco ampliato di quest'anno comprende un numero record di sedi asiatiche, con cinque paesi rappresentati. Inoltre, Danimarca, Belgio, Colombia, Francia e Sud Africa vantano un nuovo ingresso, mentre Perù e Regno Unito ne vantano due ciascuno. Puoi visualizzare l'elenco completo dal 51° al 100° qui.

William Drew, Director of Content per The World's 50 Best Restaurants, commenta: "Con ristoranti di 22 paesi, la lista 51-100 di quest'anno riconosce una gamma di destinazioni più ampia che mai. Siamo entusiasti di vedere per la prima volta 13 nuovi candidati entrare a far parte della lista 51-100, mentre il mondo della gastronomia continua a superare le enormi sfide poste dalla pandemia."

L'elenco annuale è creato da una giuria bilanciata per genere, composta da oltre 1.000 autorità indipendenti nel mondo della gastronomia, da chef e giornalisti di fama internazionale e gastronomi itineranti.

The World's 50 Best Restaurants 2021 saranno trasmessi in streaming anche sui 50 migliori canali Facebook e YouTube. Prima della cerimonia, il famoso chef Massimo Bottura dell'ex ristorante n.1 Osteria Francescana, che fa parte del gruppo "Best of the Best", ospiterà uno streaming dal vivo dal red carpet a partire dalle 16:30 CET.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1632114/Worlds_50_Best_Restaurants.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1556362/50_Best_Logo.jpg