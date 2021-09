L'European Tour stabilisce nuovi standard di sponsorizzazione attraverso la partnership con KORE Software

- In vista della stagione 2022, l'European Tour sottoscrive un accordo con KORE Software per adottare un approccio più sofisticato alla gestione della sponsorizzazione.

NEW YORK, 22 settembre 2021 /PRNewswire/ -- L'European Tour, responsabile dei tre principali tour maschili di golf in Europa, ha scelto KORE Software per ottimizzare il suo approccio alla gestione delle partnership e dell'attivazione. Mediante l'integrazione della piattaforma di intelligence di KORE Software, l'European Tour ora sfrutterà una delle piattaforme tecnologiche più avanzate per le attivazioni di partnership nei suoi numerosi tornei globali. Con questa operazione, l'European Tour porta l'innovazione in prima linea nelle sue relazioni commerciali, con un approccio basato sui dati alle iniziative di vendita e alla reportistica in tempo reale sulla distribuzione delle risorse e sulle performance in termini di ROI.

Parlando della partnership, Michael Cole, Chief Technology Officer dell'European Tour, ha dichiarato: "Stiamo ponendo i dati e l'insight intelligence al centro delle nostre attività, incluso il nostro approccio ai partenariati con i marchi e il modo in cui vengono attivati. Essendo un Tour sempre più globale e con una crescente pluralità di partner, beneficeremo in modo significativo della piattaforma centralizzata di KORE e dei suoi insight ad alto contenuto di dati per continuare a fornire ai nostri partner un servizio di marketing sportivo di altissimo livello".

In vista della stagione 2022, l'European Tour integrerà la piattaforma centralizzata di KORE per ottimizzare le sponsorizzazioni su larga scala e condividere facilmente informazioni su pipeline e asset tra i loro team interni e gli stakeholder. Queste efficienze consentono al Tour di fornire ai propri sponsor e partner un'esperienza d'eccellenza e misurazioni proattive delle prestazioni. Il BMW PGA Championship è stato il primo evento pilota di questa nuova tecnologia e il Tour sfrutterà KORE per misurare le prestazioni degli eventi, migliorare le valutazioni dei media, capitalizzare le informazioni sugli investimenti in tempo reale e migliorare il coordinamento dell'attivazione.

"Questo è un momento entusiasmante per l'European Tour, ha dichiarato Mark Cornish, Commercial Director EMEA per KORE Software, "la parte più gratificante di ciò che facciamo è osservare che i nostri clienti capitalizzano ciò che KORE può fornire e vedere l'impatto positivo che produce sulla loro attività".

KORE Software è il leader globale nelle soluzioni di engagement marketing. La piattaforma di intelligence di KORE gode della fiducia di oltre 850 delle più grandi organizzazioni del settore dello sport e dell'intrattenimento per la fornitura di intelligence basata sui dati in modo rapido e sicuro. Attraverso un ecosistema connesso di soluzioni, dati e informazioni, KORE aiuta ad accelerare e migliorare la capacità dell'organizzazione di prendere le decisioni giuste per la propria attività. La piattaforma di KORE promuove l'eccellenza nell'attivazione della sponsorizzazione, nel coinvolgimento dei fan, nelle vendite di biglietti, nell'analisi delle partnership, nell'analisi dei dati e nei percorsi di marketing innovativi, in modo che le organizzazioni possano costruire legami più solidi con i loro fan, massimizzare i rendimenti e dedicare tempo laddove è importante. KORE Software è un'organizzazione globale con uffici a Vancouver, Denver, New York, Londra e Melbourne. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.KOREsoftware.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1631211/KORE_Software_Partners_with_European_Tour_Logo.jpg