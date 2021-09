Inbound Marketing per imprenditori: il libro che aiuta i titolari d’impresa a farsi notare online

(Milano 23 settembre 2021) - Milano, 23/09/2021 - Nel business moderno la parola d’ordine è visibilità. Una volta era “sufficiente” essere professionali nel proprio lavoro, e i clienti non avrebbero impiegato molto ad arrivare. Spinti dal passaparola o semplicemente dalla necessità, erano loro a mobilitarsi per trovare dei professionisti in grado di risolvere le loro esigenze.

Al giorno d’oggi non è più così. L’aumento della concorrenza permette una lunga lista di alternative tra cui scegliere, mentre la mancanza di tempo spinge i clienti a volere tutto il più velocemente possibile.

In parole povere, il tempo a disposizione è diminuito e i concorrenti sono aumentati. E in una situazione di questo tipo, la bravura e la professionalità non sono più sufficienti. È necessario un ulteriore elemento per riuscire ad attirare nuovi clienti: l’abilità nel farsi trovare, il dono di distinguersi tra la folla.

Questo è ciò che spiega il nuovo libro “Inbound Marketing per alchimisti e cacciatori di clienti”, un manuale pensato per gli imprenditori, che ha l’obiettivo di fornir loro le competenze necessarie a sapersi muovere all’interno dell’ambiente online.

È ormai risaputo quanto il digitale sia indispensabile, poiché permette di raggiungere un pubblico molto più vasto in qualsiasi momento, in qualsiasi area geografica e con un notevole risparmio di tempo.

Il tema del libro: l’Inbound Marketing

In precedenza, si è fatto riferimento a come siano cambiati i tempi. Anni fa erano i clienti a cercare le aziende, mentre al giorno d’oggi sono le aziende a cercare di farsi notare in tutti i modi.

Per riuscirci svolgono diverse attività:

• Assumono rappresentanti

• Organizzano campagne pubblicitarie

• Si promuovono online

Si tratta di operazioni costose, che spesso non portano i risultati sperati. L’Inbound Marketing ha invece una caratteristica unica, in grado di renderlo molto più profittevole dei mezzi sopra elencati: attrae invece di spingere.

Con l’Inbound sono i clienti a cercare le imprese, non il contrario. È una tecnica di promozione online che non li disturba, ma fa in modo che siano loro a voler trovare la soluzione alle loro esigenze.

Questa caratteristica rende l’Inbound Marketing incredibilmente efficace, oltre che meno dispendioso. Infatti, è molto più semplice attirare le persone piuttosto che importunarle per tentare di convincerle che un prodotto o un servizio faccia al caso loro.

Per raggiungere questo risultato, l’Inbound si focalizza sui contenuti. Fornisce ai potenziali clienti una serie di informazioni di valore che rispondono esattamente ai loro dubbi e problemi. In altre parole, gli dà esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Questo è il motivo per cui questa tecnica è di primaria importanza per il 74% dei marketers di tutto il mondo (HubSpot, gennaio 2020).

I contenuti del libro

Il libro è realizzato come un vero e proprio manuale per titolari d’impresa. È suddiviso in due sezioni: la prima affronta gli argomenti dal punto di vista teorico, mentre la seconda li applica offrendo esempi pratici.

Questa struttura rende l’opera molto adatta ai neofiti, istruendoli per mezzo di schemi e illustrazioni concrete di ciò che dovranno mettere in pratica per promuovere la loro attività online.

Tra i temi trattati:

1. Fondamenti di marketing digitale

2. Come realizzare una strategia di Inbound Marketing per la propria azienda

3. I software e gli strumenti per mettere in atto la strategia

4. Approfondimenti avanzati per integrare la strategia

L’obiettivo finale del libro è di essere un supporto costante ai titolari d’impresa, accompagnandoli nel loro percorso di promozione online e sciogliendo i dubbi che incontreranno lungo la strada.

Il web è un ambiente profittevole ma ricco di insidie, molti imprenditori vengono spesso raggirati da pseudo-esperti di web marketing che in realtà conoscono poco l’argomento o che vogliono approfittare della scarsa dimestichezza altrui per fare i loro interessi.

Questo testo può essere una soluzione in grado di risolvere il problema. Permetterà di conoscere l’ecosistema digitale e di comprenderne le dinamiche, così da farsi trovare pronti per evitare questi inconvenienti.

Gli autori del libro

Andy Crestodina è un consulente digitale con oltre 18 anni di esperienza, co-fondatore di una società di web design locata negli USA. Ha preso parte a migliaia di progetti online di successo, raccogliendo molte delle sue conoscenze all’interno di questo libro.

Stefano Ferrè si è occupato della traduzione in lingua italiana, integrando il testo con vari approfondimenti come il Neuromarketing e la Marketing Automation.

Stefano opera nel marketing digitale da più di 20 anni, offrendo servizi di e-commerce e di Inbound Marketing per mezzo di Circle, azienda di cui è CEO. È anche attivo nella formazione, in cui vanta 2 anni di esperienza come formatore e come responsabile del corso di marketing digitale presso Fondazione JobsAcademy, l’istituto tecnico professionale più grande d’Italia.

Come avere il libro

Per ricevere ulteriori informazioni sul libro o acquistarlo, è sufficiente seguire questo link: https://cir.sh/compra-libro

Per contattare direttamente l’autore, è possibile scrivere un messaggio alla seguente e-mail: hello@stefanoferre.it