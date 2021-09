Il tuo timbro personalizzato in 24 ore? Sì, con MisterTimbri.it

(Milano, 22 settembre 2021) - Milano, 22 settembre 2021 - L’acquisto di timbri personalizzati con MisterTimbri diventa un’esperienza conveniente, rapida e alla portata di chiunque. Merito di un catalogo che prevede l’utilizzo di dati e grafica desiderati e spazia da timbri ceralacca a quelli autoinchiostranti. Il customer care è sempre al fianco del cliente, mentre la spedizione è immediata per ordini ricevuti entro le 16. Le spese di consegna vanno ad azzerarsi per acquisti superiori a 60 euro.

È una preparazione maturata in 13 anni di attività quella di MisterTimbri.it, messa a disposizione ogni giorno ai suoi clienti e accessibile via telefono (011.5785248) e WhatsApp (375.6443304). Per interpretare correttamente ogni richiesta, vengono rese disponibili numerose tipologie di prodotti, funzionali al tempo libero come alla vita lavorativa: timbro a secco, timbro autoinchiostrante, a fuoco, ceralacca, per l’uso in ufficio, penne timbro, datari e timbro medico.

Dietro a ogni lavorazione c’è una grande attenzione coniugata con i software e i macchinari più all’avanguardia sul mercato. Una combinazione che ha permesso un significativo incremento della produzione dei timbri, riducendo, parallelamente, i tempi di attesa.

L’alta qualità che distingue i prodotti firmati MisterTimbri è associata a prezzi contenuti e limitati tempi di produzione. A caratterizzare l’esperienza d’acquisto sono anche spedizioni in un giorno lavorativo, creazione autonoma e personalizzata del timbro, possibilità di richiedere anche un solo pezzo. Le spedizioni possono realizzarsi in tutta Italia ed Europa.

In appena quattro step si completa l’acquisto dei timbri online. Dopo aver selezionato il timbro più rispondente alle proprie necessità, si passa alla fase di personalizzazione (che può realizzarsi anche attraverso il caricamento di un file per la creazione di timbri con logo). Segue l’approvazione dell’anteprima di stampa e infine la conclusione dell’acquisto con il pagamento (tra le opzioni disponibili troviamo PayPal e pagamento in contrassegno).

I tempi di consegna per il nord Italia sono di appena 24 ore, mentre corrispondono a 24/48 ore per centro e sud. La spedizione è immediata per gli ordini ricevuti entro le 16:00.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency