SHEIN annuncia SHEIN X ROCK THE RUNWAY: protagonista la collezione AI2021

Con l'esibizione speciale di Saweetie, The Chainsmokers, Darren Criss e molti altri!

CHI: l'e-retailer globale SHEIN insieme a Saweetie, The Chainsmokers, Darren Criss, Thuy, Willie Gomez, Riley Clemmons, Blu DeTigere altri ancora.

COSA: il marchio internazionale di e-commerce SHEIN presenta SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021, uno speciale ed entusiasmante evento ibrido, in parte concerto musicale, con innovative coreografie in stile coreano, all'interno di una sfilata di moda fuori dagli schemi. SHEIN, tappa obbligata per gli appassionati di moda, mira a creare un contesto dalle mille sfaccettature dove scoprire musica indie, superstar globali, coreografi e intrattenimento attraverso questo indimenticabile evento di moda. ROCK THE RUNWAY di SHEIN contribuirà inoltre a sostenere le attività della National Action Network, una delle principali organizzazioni per i diritti civili a livello nazionale, con sedi in tutti gli Stati Uniti e Youth Emerging Stronger, che si occupa di costruire un futuro radioso per i giovani in affido e senzatetto, anche attraverso la sensibilizzazione in merito al loro operato e alla raccolta di donazioni. SHEIN donerà 350.000 USD a questi due enti benefici.

L'evento virtuale comprenderà 5 segmenti individuali dedicati a presentare in maniera esclusiva le tendenze di moda delle collezioni SHEIN AI 2021, in contemporanea con le esibizioni dinamiche dei notissimi ospiti musicali. Per festeggiare la SHEIN X Challenge (la cui finale è stata trasmessa il 12 settembre 2021 tramite YouTube), lo spettacolo presenterà anche i primi 5 modelli finalisti nel corso del segmento SHEIN X.

QUANDO: 26 settembre 2021 alle 14:00 PST

DOVE: app gratuita SHEIN come pure sui canali ufficiali SHEIN su YouTube, Twitter, Instagram e Facebook

Informazioni su SHEIN:Fondato nel 2008, SHEIN è e-retailer di fast fashion con una rete globale che abbraccia 220 Paesi e regioni. Noi di SHEIN diamo grande valore non solo ai nostri capi di abbigliamento, ma anche alla scelta. Ecco perché ogni giorno aggiungiamo 1.000 nuovi articoli di moda, coccolando i nostri clienti con una selezione sbalorditiva di capi femminili di tendenza da combinare e abbinare a piacimento. Lo facciamo perché crediamo che gli abiti che indossiamo riflettano le nostre personalità e vogliamo dare alle donne di oggi il potere di esplorare e di esprimere la loro individualità. Avendo l'imbarazzo della scelta, i nostri clienti possono creare sin nei dettagli quel look perfetto che riflette la loro personalità. In poche parole, vi aiutiamo a essere voi stessi. Per ulteriori informazioni su SHEIN, seguiteci su shein.com, instagram.com/sheinofficial e youtube.com/shein.

Informazioni su Youth Emerging Stronger (YES):Dal 1985, Youth Emerging Stronger (YES) è al servizio di giovani senzatetto, di età compresa tra i 12 e i 24 anni, per trasmettere loro le competenze e i principi comportamentali necessari a realizzare le proprie passioni e i propri sogni sul fronte dell'istruzione, dell'occupazione e di un alloggio sicuro e stabile; al contempo l'organizzazione fornisce costanti terapie per la salute mentale. YES consente ai giovani di contrastare le ineguaglianze sistemiche che hanno posto alle loro famiglie di fronte difficoltà sproporzionate e permette loro di crescere e diventare membri autosufficienti della comunità. Per ulteriori informazioni su YES, visitare il sito web www.YouthEmergingStronger.Org.

