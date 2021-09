Oltre 1000 dipendenti e agenti di AXA Italia in prima linea per la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale nella settimana dedicata alla Corporate Responsibility

(Milano 21 settembre 2021) - L’evento Globale di AXA quest’anno è strutturato attorno a due pilastri: "Clima & Ambiente" e "Inclusive Protection", in linea con la strategia di sviluppo sostenibile del Gruppo. Gigantiello, CEO del Gruppo AXA Italia: “In AXA vogliamo essere promotori di cambiamento per la costruzione di una società più sana e la realizzazione di un progresso sostenibile. Sono molto orgoglioso della grande partecipazione delle persone di AXA Italia, famiglie e agenti all’AXA Week For Good, ognuno di noi può fare la differenza con azioni concrete”.

Milano, 21 settembre 2021 - Torna la CR Week di AXA Italia, dal 20 al 25 settembre, e quest’anno lo fa con una nuova veste diventando l'AXA Week for Good 2021. Il nuovo nome, della settimana dedicata alla Corporate Responsibility di AXA, sottolinea l'impegno del Gruppo sui temi di sostenibilità ambientale, solidarietà e inclusione sociale con azioni concrete per il progresso della società e del pianeta.

In linea con la propria ragion d’essere, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta” e con un impegno distintivo sul tema della sostenibilità ambientale, AXA Italia è da tempo impegnata nella protezione dell’ambiente ed è stata la prima compagnia assicurativa ad aver scelto di disinvestire dall’industria del carbone, allocando circa 24 miliardi di euro in green assets.

Per questa ragione, l’AXA Week for Good è strutturata attorno a due pilastri: "Clima & Ambiente" e "Inclusive Protection", in linea con la strategia di sviluppo sostenibile del Gruppo.

Con oltre 1000 partecipanti, tra agenti, dipendenti e familiari, sono diverse le iniziative messe in atto dalle Imprese del Gruppo AXA Italia, incentrate sui temi dell'inclusione e della sostenibilità ambientale, sia digitali che in presenza. Dalle attività di sport training full body, sport challenge, yoga, fit walking, football & inclusion e live webinar con Sport Senza Frontiere.

Inoltre, ci sarà una sfida globale che quest’anno si concentrerà sulla raccolta dei rifiuti nelle tre città coinvolte di Milano, Roma e Torino e in tutto il territorio nazionale grazie al plogging, in occasione del World Cleanup Day 2021: una corsa o camminata ambientalista accompagnata da una raccolta di rifiuti, in cui tutti i partecipanti ripuliranno strade, parchi e spiagge dalla spazzatura.

Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo AXA Italia: “In AXA vogliamo essere promotori di cambiamento per la costruzione di una società più sana e la realizzazione di un progresso sostenibile. Il nostro ruolo di assicuratori è proteggere gli individui, le famiglie e le imprese e per questo AXA Italia è impegnata attivamente su temi climatici, ambientali e di inclusione. Sono molto orgoglioso della grande partecipazione delle persone di AXA Italia, famiglie e agenti all’AXA Week For Good, ognuno di noi può fare la differenza con azioni concrete”.

