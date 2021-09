Luca Gennasi pubblica “Quando la VITA ricomincia”

(Roma 20 settembre 2021) - Casa Editrice: Astro Edizioni

Collana: Storie di vita

Genere: Narrativa autobiografica

Pagine: 320

Prezzo: 15,90 €

“Quando la VITA ricomincia” di Luca Gennasi è l’autobiografia di un imprenditore di successo alle prese con la sfida di guarire da un grave tumore al cervello. Il suo racconto inizia proprio nel momento in cui scopre la malattia nel settembre 2020, e prosegue con la narrazione del percorso di cure, fino agli ultimi capitoli in cui l’autore lascia ai suoi lettori un messaggio di speranza e di coraggio.

Luca Gennasi condivide nel libro il suo cammino di rinascita, mentre ci mostra senza vergogna le sue debolezze e la sua paura di morire ma anche la sua forza nell’affrontare la sua personale discesa all’inferno.

Narrato in prima persona, questo libro è un diario intimo che riesce a commuovere ma che fa anche sorridere; l’autore ci offre in dono un’opera preziosa, in cui racconta del suo doloroso percorso affrontato con fiducia, nella speranza di poter essere un esempio positivo, e del grande regalo che ha fatto a sé stesso: un nuovo inizio, un nuovo progetto chiamato “Il prato stellato” a favore dei malati oncologici, a cui verranno devoluti parte dei fondi ricavati dalla vendita del suo libro.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Luca Gennasi (Casalecchio di Reno, 1965) è un imprenditore nel campo delle forniture di articoli tecnici industriali. Nel 1999 ha co-fondato la GeTech S.r.l., e ha poi creato diversi altri marchi nello stesso settore. “Quando la VITA ricomincia” (Astro Edizioni, 2021) è il suo primo romanzo.

