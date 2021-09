CGM Point of Care: ecco la piattaforma di telemedicina per la “farmacia dei servizi”

(Bologna 20 settembre 2021) - Bologna 20 settembre 2021. È stata presentata a Bologna, in occasione della fiera Cosmofarma 2021, la nuova piattaforma integrata di CompuGroup Medical pensata per rispondere al meglio alle sempre più evolute esigenze dei clienti delle farmacie italiane

Una piattaforma integrata, unica, semplice, modulare e completa che permette di erogare servizi di telemedicina e telemonitoraggio all’interno delle farmacie.

Si chiama CGM Point of Care ed è l'offerta innovativa proposta da CompuGroup Medical, una delle più solide realtà al mondo del settore dell'informatica sanitaria e leader in Italia. Il sistema è stato sviluppato pensando alle specifiche esigenze dei farmacisti che vogliono sviluppare la propria attività professionale come una vera e propria struttura di servizi sanitari, sempre più vicina alle esigenze del cittadino e in grado di eseguire alcuni esami diagnostici.

La nuova dimensione della farmacia, non più e non solo dispensatrice di medicinali, ma erogatrice di servizi, è stata al centro di uno dei convegni che si sono svolti in occasione di Cosmofarma 2021, la fiera nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia che si è svolta in presenza a Bologna dal 9 al 12 settembre scorsi.

“Per le farmacie è possibile parlare di una evoluzione perché sono certamente diventate il punto di riferimento dei pazienti”, spiega il general manager di CGM Pharmaone, Alessandro Avezza, che ha introdotto il convegno: “Farmacia dei servizi: CompuGroup Medical presenta CGM Point of Care”.

“Questa tendenza – prosegue Avezza – è stata accelerata dalla pandemia da Covid-19 perché durante i mesi di lockdown si è capito che quei luoghi erano quelli più vicini ai cittadini; le farmacie non hanno mai chiuso, permettendo al cittadino di trovare comunque un professionista che lo assistesse dal punto di vista della cura e dell’assistenza sanitaria”, fa sapere il general manager di CGM Pharmone.

“Il farmacista oggi è costretto ad avere a che fare con una pluralità di piattaforme a seconda delle diverse funzioni che svolge: la proposta di CGM permette di integrare tutto in un unico sistema, facendo risparmiare tempo e riuscendo a garantire una fotografia del paziente e delle sue necessità completa e facilmente fruibile», spiega ancora Avezza.

CGM Point of Care è, in sostanza, un dispositivo medicale di classe IIa, in grado anche di integrare richieste e referti di esami di vario tipo, in aggiunta a quelle garantite dagli apparecchi realizzati da H&S, società che da oltre vent’anni opera nel settore delle tecnologie per la telemedicina e che nel 2020 è confluita nel gruppo CGM, come racconta Alberto Pravettoni, general manager di H&S: “Con i nostri software è possibile garantire una gestione a 360 gradi, a partire dall’offerta di servizi ai pazienti da parte dei farmacisti, per arrivare a referti, prevenzione e screening, passando per la preparazione di dosaggi e la verifica dell’aderenza terapeutica”.

La tecnologia offerta da CGM permette, dunque, di erogare un servizio di valore al paziente e di entrare in contatto con Fascicolo sanitario elettronico, come già accade in Lombardia, e con la tessera sanitaria.

La farmacia, dal canto suo, può scegliere i moduli che desidera attivare e offrire al paziente servizi vantaggiosi sotto vari punti di vista: “Le farmacie sono luoghi che si trovano in prossimità delle abitazioni, spazi in cui si creano molto spesso rapporti di fiducia e conoscenza, luoghi in cui è sempre presente qualcuno che può ascoltare le persone e dove l’orario di apertura è più prolungato rispetto a quello dei centri di prenotazione ed erogazione di servizi sanitari, sia privati che pubblici”, sottolinea Pravettoni.

Ma quali sono le caratteristiche e le funzioni più interessanti e innovative dei prodotti di CGM? I moduli sono essenzialmente quattro:

1) esecuzione esame e telerefertazione;

2) presa in carico e verifica dell’aderenza della terapia;

3) sistemi di telemonitoraggio;

4) televisita e teleconsulto.

Tutte queste funzioni sono disponibili in un’unica piattaforma, come è stato spiegato durante il congresso dall’ing. Imma Altamura, Product Architect telemedicina e da Andrea Vergata, Key account manager, insieme all’ing. Pravettoni.

La piattaforma consente di fidelizzare e prendere in carico il paziente, suggerendo di ripetere o inserire alcuni esami. Il funzionamento è molto semplice: il paziente accede alla farmacia, fa richiesta di esecuzione dell’esame, l’operatore lo supporta nell’esame che viene rapidamente telerefertato da una centrale collegata con degli specialisti. Questo iter permette al paziente di accedere ad alcune prestazioni accorciando i tempi di prenotazione e telerefertazione, e di avere rapidamente anche informazioni diagnostiche.

Quanto agli apparecchi, si tratta di Ecg a 12 derivazioni, holter ecg, holter pressorio e spirometro che possono collegarsi via bluetooth o usb.

Molto interessante anche il CGM pill dispenser che si presenta come un vassoio digitale costituito da una serie di barattolini in cui il farmacista prepara, per conto del paziente, e dispone la terapia fornita dal medico: l’apparecchio emette un segnale audiovisivo quando il paziente deve assumere la terapia e si può controllare a distanza e in tempo reale se la persona, che deve seguire la cura, ha sollevato il barattolo per estrarre la pasticca o no, e in tal caso, avvisare il care giver. Ad oggi la sperimentazione del sistema di dosaggio personalizzato (sdp) è stata oggetto di un progetto di ricerca condotto dal dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Università degli studi di Milano, in veste di partner scientifico, ed è stata condotta su nove farmacie di Cinisello Balsamo (Milano) coinvolgendo pazienti over 65 che hanno accolto molto positivamente questa nuova forma di supporto al proprio piano terapeutico personalizzato.

Infine, i sistemi di telemonitoraggio consistono in un’offerta di diversi medical device consegnati al paziente, come l’innovativa soluzione CGM Hi 3 leads ecg, l’event recorder indossabile, che registra il verificarsi di un evento cardiaco sospetto, come la fibrillazione atriale, direttamente a casa propria, dandone l’immediata visibilità del dato al medico specialista.

Contatti: https://www.cgm.com/ita_it/prodotti/telemedicina/cgm-point-of-care/cgm-point-of-care-farmacie.html