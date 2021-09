Al 'via' il progetto di educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità realizzato per e con le scuole primarie del Paese

Per il progetto, Kellogg ha collaborato con Selex

MILANO, 20 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Dal 20 settembre il tema della sostenibilità entra nelle scuole Primarie d'Italia con un progetto a tutto tondo creato affinchè i bambini di oggi possano avere una scuola sostenibile.

"Happy Green School" è la nuova iniziativa firmata da "Tutti per la Scuola" realizzata da Selex Gruppo Commerciale Spa in collaborazione con Kellogg, Loacker e Librì per il nuovo anno scolastico 2021/2022.

L'iniziativa partirà poco dopo l'inizio delle lezioni con il coinvolgimento di 17.000 istituti elementari su tutto il territorio nazionale, da nord a sud.

Nel corso del primo quadrimestre le classi lavoreranno insieme agli insegnanti coinvolti. Attraverso una piattaforma on-line - consultabile in classe tramite la lavagna interattiva multimediale o un computer – gli studenti scopriranno i 4 elementi della Natura: aria, acqua, terra e fuoco. L'obiettivo è riflettere sulla loro importanza nell'ambiente e come essi siano esempi perfetti di sostenibilità circolare. Parte dell'attività formativa anche l'approfondimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

I contenuti del percorso educativo - realizzati da Librì, editore impegnato da sempre nella creazione di campagne educative legate al mondo della scuola - potranno esser condivisi anche a casa, in famiglia.

Al percorso formativo è legato anche un concorso per le classi, che coinvolgerà bambini e famiglie. Alle classi verrà chiesto di progettare 'la scuola del futuro', proponendo delle idee su come rendere il proprio istituto scolastico più sostenibile e green. I progetti delle classi potranno essere presentati entro e non oltre il 14 gennaio 2022.

Inoltre dal mese di febbraio 2022, attraverso l'apertura di una raccolta fondi online e il coinvolgimento delle insegne aderenti del Gruppo Selex, ogni cittadino sarà invitato a contribuire alla realizzazione dei progetti delle classi vincitrici.

A commento della campagna, Francesco D'Accico Field Sales Manager di Kellogg: "In Kellogg ci impegniamo a crescere in maniera sostenibile. Sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione all'importanza della sostenibilità ambientale è fondamentale affinchè il futuro sia green. Per questo abbiamo deciso di prendere parte al progetto Happy Green School."

Tutte le informazioni sull'attività saranno pubblicate sul sito www.tuttiperlascuola.it

Guarda il video https://youtu.be/T3BBCFEYh80

#HappyGreenSchool#TuttiperlaScuola#Kellogg#GruppoSelex

Kellogg Company (NYSE: K) ha la visione di un mondo migliore e più giusto in cui le persone non siano semplicemente "nutrite", ma appagate da quello che mangiano. Kellogg, con i suoi prodotti, vuole contribuire a creare un futuro migliore, dove ci sia "un posto a tavola" per il maggior numero possibile di persone. I brand di Kellogg includono Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Pop-Tarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR®, MorningStar Farms® ed altri. Nel 2020, l'azienda ha ottenuto un fatturato totale di circa 13.8 miliardi di dollari, grazie soprattutto agli snacks, ai cereali, ai frozen foods e ai noodles. Kellogg ha creato la piattaforma Kellogg's® Better Days, un insieme di iniziative di CSR con cui l'azienda vuole dare il suo contributo per combattere la fame e creare un futuro migliore per 3 miliardi di persone entro la fine del 2030.

Visit www.KelloggCompany.com or www.OpenforBreakfast.com

SELEX Gruppo Commerciale

Nato nel 1964 come Unione Volontaria A&O, SELEX Gruppo Commerciale a gennaio 2021 ha consolidato una quota (IRI-Gennaio 2021) del 14,4% (Iper+Super+Superetes+Discount) ed è il secondo player del mercato. Costituito da 18 Imprese Associate, il Gruppo ha una rete commerciale formata da 3.207 punti di vendita.

Le insegne nazionali che fanno capo al Gruppo sono Famila, A&O e C+C. A queste si affiancano insegne regionali spesso leader sul territorio.

Corporate: www.selexgc.itConsumatori: www.prodottiselex.itE-commerce: www.cosicomodo.it

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1507985/Kelloggs_Logo.jpg