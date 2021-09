Il treno merci Cina-Europa avvicina la città della Cina centrale Wuhan al resto del mondo

WUHAN, Cina, 17 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Di recente, un treno merci Cina-Europa carico di ricambi auto, prodotti elettronici, beni di prima necessità e materiali per la prevenzione delle epidemie è partito dalla stazione ferroviaria di Wujiashan nel distretto di Dongxihu, nella Cina centrale di Wuhan. La città di Wuhan ha visto quest'anno la partenza del 10.000° treno merci Cina-Europa per Duisburg, in Germania, secondo il Construction Management Office del Wuhan Airport Economic and Technological Development Zone Comprehensive Bonded Logistics Industrial Park.

Il servizio di treni merci Cina-Europa, con il suo tragitto di migliaia di chilometri, crea lungo il percorso un ponte per gli scambi economici e commerciali, e per la cooperazione tra la provincia di Hubei e i vari Paesi. I servizi di treno merci Cina-Europa (Wuhan), in funzione da oltre sette anni, sono diventati un'importante finestra che consente all'Hubei di aprirsi ancora di più al mondo, un'importante piattaforma per migliorare l'ambiente imprenditoriale e sviluppare l'economia orientata all'esportazione della provincia.

Per garantire e servire il regolare funzionamento del treno merci, negli ultimi anni l'area ha investito costantemente molte risorse. La stazione ferroviaria centrale copre più di 2.000 mu di terreno con un investimento di circa 1 miliardo di yuan per la sua costruzione e servizi.

Quest'anno sono stati aggiunti quattro nuovi treni merci Cina-Europa attraverso questa stazione. I dati hanno mostrato che nei primi sette mesi del 2021, un totale di 192 treni e 18.144 TEU sono stati forniti dal servizio ferroviario transfrontaliero per il trasporto merci, con un aumento di 50 treni e 4.788 TEU.

Tutto questo è anche il risultato della creazione dell'Hubei Airport International Express Supervision Center nell'ottobre 2017 nel distretto di Dongxihu, che è l'unica piattaforma di supervisione doganale approvata operativa nell'Hubei.

Il centro espresso utilizza una supervisione intelligente per offrire servizi di sdoganamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Attraverso il sistema ausiliario espresso e altri sistemi informativi, le dichiarazioni e la verifica dell'identità vengono effettuate online con avviso di rischio automatizzato e supervisione intelligente dei beni fisici.

Il processo di sdoganamento è stato ottimizzato, riducendo le tempistiche. Da gennaio a luglio 2021, il Centro ha effettuato lo sdoganamento di circa 758.100 ordini con un volume di carico di circa 1.181,01 tonnellate per un valore totale di circa 283 milioni di yuan.

Con una cerchia crescente di partner commerciali e una gamma più ampia di merci trasportate, il treno merci Cina-Europa (Wuhan) favorisce costantemente scambi più stretti tra province, città e Paesi lungo la cintura economica della Via della seta. Attratti dalla comodità e dai bassi costi dei trasporti, molte imprese si sono insediate nel distretto di Wuhan e Dongxihu.

Creality, con sede a Shenzhen, è un'azienda che produce stampanti 3D di fama mondiale. In passato, i prodotti realizzati nella sua base di produzione di Wuhan venivano prima spediti a Shenzhen e poi distribuiti via mare ad altri Paesi. Sotto il suggerimento e il coordinamento del distretto di Dongxihu, i prodotti dell'azienda possono essere esportati direttamente attraverso i servizi di treni merci Cina-Europa, aumentando così l'efficienza del trasporto.

Oltre a spedire una vasta gamma di prodotti nazionali, i servizi ferroviari merci Cina-Europa (Wuhan) hanno continuamente rifornito prodotti stranieri di alta qualità. I vini francesi, il latte di alta qualità della Bielorussia, ecc. arrivano al distretto di Dongxihu tramite il servizio di treno merci, consentendo ai locali di Wuhan di acquistarli e gustarli nei principali supermercati della città.

Link allegati immagine:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=400757

Didascalia: Un treno merci Cina-Europa carico di ricambi auto, prodotti elettronici, beni di prima necessità e materiali per la prevenzione delle epidemie è partito dalla stazione ferroviaria di Wujiashan nel distretto di Dongxihu, nella Cina centrale di Wuhan.