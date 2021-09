Urbana 2021, la città riparte dopo lo shock

(Milano, 16 settembre 2021) - Martedì, 21 settembre 2021, ore 10

Fondazione Feltrinelli

Viale Pasubio, 5, Milano

https://www.urbana2021.sociologia.unimib.it/

Milano, 16 settembre 2021 - Le trasformazioni, i segni, le tracce del Covid sulla città.

Nove team di ricercatori e ricercatrici dell’Università di Milano-Bicocca nei mesi scorsi sono scesi in campo, smartphone alla mano, per cogliere i mutamenti che la pandemia sta lasciando sul tessuto urbano milanese. Frutto di questo lavoro sono brevi video, "pillole di città", che verranno presentati martedì 21 settembre presso la Fondazione Feltrinelli durante l’evento "URBANA, 2021 la città riparte dopo shock".

Dalla valorizzazione degli spazi aperti come opportunità per la rigenerazione delle metropoli ai nuovi confini tra pubblico e privato; dalle reti di solidarietà partite dal basso ai nuovi ritmi delle attività in città. Così le sociologhe e i sociologi urbani dell’Ateneo milanese hanno catturato attraverso suoni e immagini le trasformazioni degli stili di vita, della mobilità e dell’housing sociale di Milano durante l’emergenza sanitaria.

L’evento del 21 settembre sarà un’occasione per discuterne in un’ottica multidisciplinare in grado di tracciare un nuovo ritratto della città e di immaginare nuove strade per la sua ripartenza.

La partecipazione all’evento è gratuita, è richiesta la registrazione ( https://www.urbana2021.sociologia.unimib.it/registrati).

URBANA è un'iniziativa promossa dal dipartimento di Sociologia e ricerca sociale di Milano-Bicocca per riflettere sui temi della città e sul rapporto dell'Università col territorio, giunta alla sua terza edizione.

Programma

Ore 10:00

Registrazione

10:15

Introduzione

Monica Bernardi, Università di Milano-Bicocca

Università, città e terza missione. URBANA: una storia a tappe

Giampaolo Nuvolati, Università di Milano-Bicocca

Raccontare la pandemia Covid-19: le tracce urbane

Luca Bottini, Università di Milano-Bicocca

Comprendere la città che riparte attraverso i metodi visuali: l’edizione 2021 di URBANA

10:45

Presentazione dei video sulla città di Milano, a cura del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università Milano-Bicocca

Video commentati da

Marco Maggioli, dipartimento di Studi umanistici, Università IULM

Angelo Maravita dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca

Carolina Pacchi, dipartimento di Architettura e studi urbani, Politecnico di Milano

12:15

Conclusioni

Maurizio Ambrosini, dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università degli Studi di Milano

