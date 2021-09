Fisher Investments si è aggiudicata il riconoscimento di BEST Award 2021 assegnato dall'Association of Talent Development

I BEST Award vengono assegnati alle aziende che offrono ai propri dipendenti i migliori programmi di formazione e sviluppo

CAMAS, Washington, 15 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, la società capogruppo di Fisher Investments Italia con sede negli Stati Uniti, ha vinto per il terzo anno consecutivo il premio BEST Award 2021 assegnato dall'Association for Talent Development (ATD). Fisher Investments è entrata nel palmarès delle 71 società riconosciute da ATD a livello mondiale per l'eccellenza dei programmi di formazione e sviluppo offerti ai propri dipendenti. ATD, la maggiore associazione professionale di sviluppo dei talenti, rappresenta organizzazioni sia pubbliche che private e opera in oltre 120 Paesi in tutti i settori industriali.

"Siamo onorati che ATD abbia riconosciuto anche quest'anno i nostri sforzi orientati allo sviluppo dei nostri dipendenti", ha affermato Damian Ornani, Amministratore Delegato di Fisher Investments. "Sostenere i nostri dipendenti nel loro sviluppo e offrire loro strumenti e risorse per raggiungere il loro successo è fondamentale per la nostra missione. Aiutare i nostri dipendenti ad ottenere il massimo dal proprio potenziale rafforza ogni aspetto della nostra attività e aiuta a costruire relazioni affidabili e durature con i clienti".

L'ATD BEST Award premia le società dando priorità ad aspetti chiave dello sviluppo dei talenti per contribuire ad affrontare le sfide aziendali, tra cui:

Greg Miramontes, Vicepresidente Esecutivo delle Risorse Umane di Fisher Investments, ha affermato: "Abbiamo sempre creduto che i nostri dipendenti siano il patrimonio più prezioso e siamo molto fieri di essere stati riconosciuti tra i vincitori dell'ATD BEST Award. La nostra lunga esperienza nell'ambito della formazione e i nostri programmi di sviluppo offrono ai nostri dipendenti gli strumenti di cui necessitano per affrontare con successo la loro carriera in Fisher Investments. Sviluppare e supportare costantemente i nostri dipendenti ci permette di offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti".

Fisher Investments Italia offre delle interessanti opportunità di carriera in Italia. Per saperne di più sulle posizioni aperte, visita il sito FisherCareers.com.

Informazioni su Fisher Investments Italia:Fisher Investments Italia è la denominazione commerciale utilizzata dalla succursale di Fisher Investments Ireland Limited operante in Italia ("Fisher Investments Italia") e fa parte del gruppo internazionale di società Fisher. Fisher Investments Italia è iscritta con il n° 182 nell'"Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia" tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Parma (Numero di iscrizione e Codice fiscale: 97838750152; Partita IVA: 02903080345; Numero REA: PR-276048). Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, consultare il sito https://www.fisherinvestments.com/it-it.

Informazioni su Fisher InvestmentsFisher Investments è una società di consulenza finanziaria indipendente fee-only. Al 30/06/2021, Fisher Investments e le sue controllate gestivano attivi per un valore di oltre 158 miliardi di euro: oltre 121 miliardi di euro per investitori privati, 35 miliardi di euro per investitori istituzionali e un miliardo di euro per piani pensionistici di piccole e medie imprese statunitensi. Fisher Investments opera quattro unità operative principali: Clienti privati statunitensi, Clienti istituzionali, Clienti privati internazionali e 401(k) Solutions che servono un bacino di clienti internazionali. Non tutte le strategie sono offerte/vendute in tutti i Paesi. Ken Fisher, Fondatore e Presidente Esecutivo, ha firmato la rubrica "Portfolio Strategy" di Forbes dal 1984 al 2016, divenendo l'editorialista di più lunga durata nella storia della rivista. Negli ultimi anni, le rubriche di Ken Fisher sono state ospitate dai principali media in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale e nei Paesi asiatici. Ciò ha permesso a Ken di diventare l'editorialista attivo in più Paesi e con il maggior numero di articoli pubblicati, di ogni altro editorialista di qualsiasi tipo nella storia. Ken ha anche pubblicato 11 libri su finanza e investimenti, tra cui 4 bestseller del New York Times. Per maggiori informazioni su Fisher Investments, consulta il sito www.fisherinvestments.com.