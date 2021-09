Schneider Electric amplia l’ecosistema Wireless PowerLogic™ PowerTag con soluzioni per applicazioni fino a 2000 A

(Stezzano (BG), 15 settembre 2021) - Stezzano (BG), 15 settembre 2021 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha ampliato la gamma PowerLogic PowerTag Energy – che include il più piccolo sensore di monitoraggio wireless di Classe 1 al mondo. Pensato per migliorare il monitoraggio dei componenti elettrici, connettendosi ai device in modo semplice e veloce grazie alla comunicazione wireless. PowerTag Energy consente di monitorare l'impianto a qualunque livello, dall'interruttore in ingresso al carico elettrico finale

Ora disponibile per applicazioni fino 2000 A

La gamma PowerLogic PowerTag Energy si espande con due prodotti (PowerTag Flex 160 A e PowerTag Rope fino a 2000A che si aggiungono ai componenti PowerTag Energy 63A e PowerTag Energy NSX 250/630 A.

Il più piccolo sensore energetico al mondo

Adatto a ogni tipo di applicazione, PowerTag Energy monitora e misura corrente, tensione, potenza, fattore di potenza ed energia. I dati sono inviati via wireless a un concentratore/gateway che può trasferire i dati verso sistemi di gestione dell’energia e dell’edificio o renderli disponibili su pagine web integrate.

Allarmi personalizzati via email o SMS permettono ai facility manager di monitorare da remoto i componenti elettrici. La scelta di adottare protocolli di comunicazione wireless, non intrusivi, rende molto facile e immediata l’installazione e la messa in opera, anche per impianti già esistenti.

PowerTag Energy è un elemento chiave per realizzare architetture IoT con EcoStruxure Power. Offre nuove opportunità per le applicazioni di gestione dell’energia e per i sistemi di distribuzione elettrica.

• Il più piccolo sensore energetico al mondo in Classe 1 aiuta ad allinearsi a programmi di efficienza energetica (quali le direttive europee EED e EPBD) e standard quali IEC 60364-8-1, EN 17267, ISO 5000); permette di attivare funzionalità aggiuntive legate alla gestione dell’energia (ad esempio allocazione dei costi, sotto-fatturazione…) e risponde ai requisiti dello standard internazionale IEC 61557 – 12.

• La comunicazione wireless è affidabile e conforme gli standard

• Offre funzionalità per rilevare allarmi vicini al carico (perdite di tensione, sovraccarico)

• E’ facile da installare e configurare velocemente con tempistiche minime di integrazione e commissioning

• La sua scalabilità rende semplice adattarsi a nuove normative, requisiti, esigenze di business

“L’ecosistema PowerTag è davvero un sistema di monitoraggio pronto al futuro. Una tecnologia compatta, modulare e wireless installabile velocemente su tutti i dispositivi di protezione della distribuzione elettrica; La soluzione PowerTag offre allarmi real time e misurazioni accurate dalla linea generale fino ai carichi terminali, con tutti i benefici di una comuncazione wireless autenticata e sicura” afferma Alessandro Perico Product Manager di Schneider Electric. “In passato la misurazione veniva applicata sull’interruttore principale e ciò permetteva solamente una visione generale del sistema elettrico. Oggi i nostri clienti devono sapere se i carichi critici funzionano correttamente, il consumo energetico di ogni zona o processo e devono poter interagire più efficacemente con i sistemi intelligenti. Di fatto, un’azienda che non adotti soluzioni abilitate dall’IoT perde enormi nuove opportunità per ottenere più efficienza energetica, migliorare la sua resilienza e creare valore”.

PowerTag Energy è integrato nativamente nelle piattaforme EcoStruxure di Schneider Electric, offrendo ai clienti una soluzione “all-in-one” per il controllo e il monitoraggio in edifici, reti, industrie, data center. Questa nuova aggiunta all’offerta di prodotti connessi crea valore aggiunto per i sistemi di distribuzione elettrica integrati e connessi.

