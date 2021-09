La domanda di servizi per il tempo libero continua a promuovere la crescita del marchio Hyatt in Europa

Il portafoglio diversificato di marchi di Hyatt riflette una crescita sostenuta, alimentata in gran parte dalla sua collezione indipendente e da brand lifestyle

CHICAGO, 15 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha annunciato oggi la firma di sei nuovi contratti di gestione e franchising di hotel in Europa di un'affiliata Hyatt per i marchi The Unbound Collection by Hyatt, JdV by Hyatt, Hyatt Centric e Hyatt Regency, che sottolineano ulteriormente il crescente desiderio dei viaggiatori, membri di World of Hyatt, e dei proprietari di hotel che offrono esperienze uniche, differenziate e promuovono legami autentici con le persone e le culture.

L'annuncio odierno si basa sulla strategia di crescita di Hyatt per ampliare in misura significativa il suo portafoglio di marchi in Europa entro la fine del 2023. Si prevede che la sottoscrizione dei sei nuovi accordi aumenterà la presenza del marchio Hyatt in Francia, Germania, Italia, Spagna e Svizzera. Ciò si aggiunge all'acquisizione programmata, annunciata di recente, di Apple Leisure Group (ALG), che si prevede espanderà del 60% la presenza europea di Hyatt.

"Gli accordi di nuova attuazione evidenziano i progressi positivi che stiamo compiendo verso la nostra strategia di crescita in Europa, e i nuovi progetti si affiancano a una solida rete di hotel a marchio Hyatt, la cui apertura è prevista per i prossimi anni", ha dichiarato Felicity Black-Roberts, Vice President Development di Hyatt Europa. "La fiducia nel settore alberghiero rimane alta tra gli investitori, e siamo lieti di collaborare con i principali proprietari e operatori che riconoscono il valore e la redditività dell'intero portafoglio del marchio Hyatt, con particolare attenzione alle collezioni indipendenti di Hyatt, tra cui i marchi The Unbound Collection by Hyatt e JdV by Hyatt, e i brand lifestyle, incluso Hyatt Centric. Con queste nuove offerte, affermiamo la nostra specializzazione nelle destinazioni di vacanza, rafforzando la consapevolezza che i marchi Hyatt continuano a soddisfare e a trovare il favore dei viaggiatori per questo tipo di località".

Le offerte sottoscritte di recente comprendono:

The Unbound Collection by Hyatt

Hotel The Unbound Collection by Hyatt a Crans-Montana, Svizzera

Il lussuoso boutique hotel Rhodania nelle Alpi Svizzere entrerà a far parte della collezione Unbound di Hyatt nel 2023. L'hotel di 41 camere è attualmente situato nella terza tee del famoso campo da golf Severiano Ballesteros, a circa 1.500 metri sul livello del mare in una delle destinazioni montuose svizzere più prestigiose e consolidate durante tutto l'anno. La regione è famosa anche per la sua vasta offerta di opzioni sportive, tra cui sci, mountain bike, escursionismo e golf; uno dei tornei di golf più famosi giocati sul territorio europeo si svolge ogni anno nel Crans-Montana. Ci si attende che l'hotel realizzi la mission del marchio di fornire esperienze che ispirino ricordi indimenticabili per gli ospiti che cercano un servizio di alto livello ma originale durante i loro viaggi. All'interno dell'hotel, le camere e le suite saranno caratterizzate da arredi eleganti e lussuosi. I punti di somministrazione di cibi e bevande dell'hotel offrono prodotti locali di alta qualità e cucina regionale sia presso il ristorante principale che presso lo Swiss Chalet, creando esperienze culinarie uniche per gli ospiti più esigenti.

Tornabuoni Hotel a Firenze, Italia

Un'affiliata Hyatt ha stipulato un accordo di franchising con AG Group per Il Tornabuoni Hotel di Firenze, che si unirà al marchio The Unbound Collection by Hyatt. Il lussuoso boutique hotel di 62 camere aprirà a ottobre 2021 e sarà la prima struttura a marchio Hyatt a Firenze. La struttura storica di Via de Tornabuoni sarà circondata da numerose boutique di moda di alto livello e da alcune delle attrazioni turistiche più straordinarie. Gli ospiti potranno viaggiare indietro nel tempo salendo sul Campanile di Giotto, una torre gotica in marmo che offre una vista spettacolare sulla città, e troveranno lo storico Ponte Vecchio, un ponte medievale che ospita autentici negozi di gioielleria italiana, a pochi passi dall'hotel. Curato nei minimi dettagli, il design degli interni dell'hotel rifletterà le sue radici di epoca rinascimentale, offrendo agli ospiti un'esperienza ricca di storia. I riferimenti all'architettura, alla storia, alla natura e al cibo della città si intrecceranno nel design e nei servizi dell'hotel.

JdV by Hyatt

The Tribune Hotel a Roma, Italia

The Tribune Hotel, che si prevede entrerà a far parte del marchio JdV by Hyatt, segnerà un traguardo significativo e atteso da tempo nella strategia di crescita di Hyatt: l'introduzione del marchio Hyatt a Roma. Un'affiliata Hyatt ha stipulato un contratto di franchising con AG Group per il nuovo hotel nella città patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. L'hotel aprirà a ottobre 2021. Un tempo capitale di un'antica Repubblica e Impero, Roma è conosciuta come la "città eterna", e rimane tutt'oggi capitale politica, centro religioso e memoriale dell'immaginazione creativa del passato. Situato a poca distanza da Via Veneto, resa famosa dal film La Dolce Vita di Federico Fellini, e vicino alle principali attrazioni turistiche, l'esclusivo hotel di 52 camere ispirerà piacevoli escursioni nei quartieri della zona. Sia che gli ospiti decidano di concludere la serata in grande stile sulla terrazza panoramica dell'hotel con vista su Villa Borghese o di godersi la vita notturna della città come i romani, il vivace Tribune Hotel accoglierà tutti con il suo concept inclusivo nel centro del quartiere più movimentato di Roma.

Hotel JdV by Hyatt a Bordeaux, Francia

Nell'ambito del portafoglio di collezioni indipendenti di Hyatt, il marchio JdV by Hyatt debutterà con il suo primo hotel a Bordeaux, in Francia, città con un ricco patrimonio architettonico e culturale, tra cui il famoso porto di Port de la Lune, sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Un'affiliata Hyatt ha stipulato un accordo di franchising con Alboran Hotels and Hospitality per un hotel JdV by Hyatt, la cui apertura è prevista nel 2022. Situato in uno dei distretti più dinamici di Bordeaux, l'hotel indipendente rifletterà il quartiere locale, consentendo agli ospiti di immergersi nella cultura di Bordeaux e di entrare in contatto con le sue comunità. La struttura, con 147 camere, disporrà di un ristorante e bar principali, dove gli ospiti possono gustare sapori regionali, cucina e drink, oltre a un bar privato panoramico speakeasy e una terrazza per vivere esperienze uniche. Ulteriori riflessi consapevoli della cultura del luogo in tutto l'hotel inviteranno gli ospiti in cerca di soggiorni vivaci e socialmente inclusivi ad abbracciare lo spirito libero di Bordeaux.

Hyatt Centric

Hyatt Centric Altstadt Hamburg ad Amburgo, Germania

Il marchio Hyatt Centric debutterà in Germania con un accordo di franchising tra un'affiliata Hyatt e SV Hotel AG. Hyatt Centric Altstadt Hamburg è ubicato in Moenckebergstrasse, una delle vie dello shopping più vivaci di Amburgo. Quale marchio sinonimo di avventura e di essere al centro dell'azione, il marchio Hyatt Centric è l'aggiunta perfetta in questa vivacissima zona. Oltre ad assicurare un solido contributo per il marchio ad Amburgo, una delle principali destinazioni internazionali per il tempo libero e gli affari, Hyatt Centric Altstadt Hamburg, che aprirà nel 2025, sarà il secondo hotel a marchio Hyatt della città e si unirà al Park Hyatt Hamburg. La struttura comprende uno splendido ristorante e bar panoramico all'ultimo piano, posti a sedere all'aperto e un centro fitness.

Hyatt Regency

Hyatt Regency Madrid Residences a Madrid, Spagna

Hyatt Regency Hesperia Madrid amplierà le sue attuali strutture ricettive per includere un residence: Hyatt Regency Madrid Residences. Con 22 appartamenti premium, il nuovo complesso sarà situato nel Paseo de la Castellana, nel cuore del centro finanziario della capitale e nelle vicinanze di molte aziende internazionali, uffici diplomatici e ambasciate. Il residence offrirà appartamenti lussuosi e spaziosi, che vanno da 100 metri quadrati a un eccezionale attico di 350 metri quadrati, dotato di una terrazza di 100 metri quadrati con vista panoramica sul viale principale della città. Interessati a produttività e tranquillità, gli ospiti di Hyatt Regency Madrid Residences avranno accesso ai servizi e ai comfort di Hyatt Regency Hesperia Madrid. Gli ospiti che cercano esperienze intuitive e ambienti privi di stress troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per restare connessi e pieni di energia nello Hyatt Regency Madrid Residences.

Le recenti aperture di hotel Hyatt in tutta Europa comprendono:

