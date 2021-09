ESR espande il sistema HaloLock con nuove cover per iPhone 13 compatibili con MagSafe

-

WILMINGTON, Del., 14 settembre 2021 /PRNewswire/ -- ESR è stata la prima azienda, un anno fa, a produrre caricatori wireless per auto compatibili con MagSafe, oggi invece ha lanciato le nuove cover HaloLock™ progettate esclusivamente per l'iPhone 13.

A giugno, il sistema HaloLock di ESR comprendeva 12 accessori unici, tutti progettati per sfruttare appieno la funzione MagSafe dell'iPhone 12. HaloLock si sta ora espandendo per supportare l'iPhone 13 con nuove cover che combinano la comodità di MagSafe con la protezione di livello militare.

"La nostra visione del sistema HaloLock è quella di favorire quello che crediamo sia un emergente MoT (Magnetism of Things, un magnetismo nelle cose)", ha detto il CEO di ESR Tim Wu. "Avere il caricabatterie per auto MagSafe, numero 1 nelle vendite di Amazon, è il risultato della ricerca di un nuovo utilizzo di MagSafe che altri avevano trascurato. Ogni prodotto HaloLock è pensato per offrire il meglio, e aggiungendo nuove funzionalità a MagSafe, stiamo dando agli utenti un modo più semplice ed intuitivo di interagire con i loro telefoni".

Protection Made Easier

Le nuove cover trasparenti ESR con Anello HaloLock sono tutte certificate per una Protezione dalle Cadute di Livello Militare. Vengono testate facendo cadere il telefono per ben 26 volte senza recare danni al telefono o alla cover. Inoltre, offrono una forte tenuta magnetica leader nel settore (1.100 g) per garantire un blocco sicuro con qualsiasi accessorio MagSafe.

CLASSIC con Anello HaloLock™: Cover sottile con retro in acrilico antigraffio AIR ARMOR con Anello HaloLock™: Protezione dalle cadute con angoli Air-Guard che ammortizzano gli urti AIR ARMOR 360 con Anello HaloLock™: Protezione a 360° con una valida protezione anche per lo schermo

Per coloro che cercano un tocco di colore, la cover della serie CLOUD in silicone liscio e la cover della serie METRO in vera pelle di ESR, sono anche in versione MagSafe.

Charging Made Easier

Con HaloLock, sia che si utilizzi uncaricabatterie da auto per la navigazione, un caricabatterie da scrivania per una videoconferenza, o un caricabatterie con cavalletto ottimo da usare in qualsiasi luogo, gli utenti di iPhone 13 hanno una vasta scelta di opzioni per godere dei vantaggi di MagSafe.

Informazioni su ESR

Fondata nel 2009, con una base di utenti di oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, ESR è un leader del mercato degli accessori mobili. Integrando ricerca e sviluppo, design e produzione, ESR continua a creare accessori elettronici, efficaci e tecnologicamente avanzati, al fine di rendere la tecnologia più facile da usare.