La startup svizzera Authena insieme a Lonza Specialty Ingredients (lsi) per salvaguardare l'Industria agricola

(Milano, 14 settembre 2021) - Milano, 14 settembre 2021 - Authena, startup svizzera tra i principali provider di soluzioni blockchain-based al mondo per garantire il tracciamento della supply chain, è da sempre in prima linea nella lotta alla contraffazione dei prodotti, le importazioni parallele e il dirottamento di prodotti farmaceutici a livello globale. La multinazionale svizzera Lonza Speciality Ingredients (LSI) ha scelto di affidarsi alle soluzioni sviluppate da Authena per salvaguardare l’industria agricola, alle prese con la lotta alla contraffazione dei prodotti e la mancanza di trasparenza, con gravi conseguenze ambientali e perdite finanziarie in termini di miliardi. Grazie a trasmettitori NFC, che agiscono come un sigillo elettronico e sono più efficienti di soluzioni basate su QR code, Authena consente ai produttori di garantire l'autenticità dei loro prodotti e monitorare in tempo reale movimenti non autorizzate delle loro merci. Allo stesso tempo, i consumatori possono verificare l'autenticità dei prodotti con un semplice click dal loro smartphone, utilizzando l'app gratuita o una connessione diretta NFC. "Authena crea una copia digitale specifica per ogni prodotto, che viene memorizzata nella blockchain e che quindi non può essere modificata. Grazie alla comunicazione end-to-end, i produttori hanno anche l'opportunità di fornire informazioni agli utenti finali tramite descrizioni, immagini, audio o video", commenta Matteo Panzavolta, Fondatore e CEO di Authena. I dati generati forniscono un inventario dettagliato per gestire una corretta pianificazione e, allo stesso tempo, automatizzare i processi per ridurre i tempi di risposta, migliorare l’efficienza e ottimizzare i costi. Le soluzioni di Authena sono specifiche e personalizzate per soddisfare le diverse esigenze e assistere i produttori per proteggere i loro prodotti, la loro reputazione e, soprattutto, i loro clienti. Inizialmente, Authena e Lonza Specialty Ingredients promuoveranno la loro collaborazione in Brasile, dove circa un prodotto agricolo su quattro è contraffatto. Authena realizzerà soluzioni personalizzate per Lonza Specialty Ingredients in tutta l'America Latina, Svizzera e altri Paesi.

Email di contatto: info@authena.io

