Cisco: obiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2040

(Milano, 13 settembre 2021) - Rispondendo all'appello per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, Cisco accelera le sue strategie, per ridurre notevolmente le emissioni di gas serra (GHG) in tutta la sua catena del valore

Milano, 13 settembre 2021 — Cisco ha annunciato il suo impegno a raggiungere lo zero netto per le emissioni di gas serra (GHG) di tutti gli “Scope 1 2 3” entro il 2040, 10 anni prima rispetto al termine entro cui, secondo gli esperti del settore, il pianeta deve raggiungere emissioni nette zero per evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico.

L'obiettivo “net zero” di Cisco sarà sostenuto dal raggiungimento di ambiziosi obiettivi a breve termine, tra cui quello di arrivare allo zero per tutte le sue emissioni globali nette di Scope 1 e 2 entro il 2025. Altri obiettivi a breve termine riguarderanno le categorie di emissioni di Scope 3 più rilevanti per l'azienda, come l'uso dei prodotti venduti e le emissioni generate dalla supply chain; i dettagli saranno resi pubblici quando i piani saranno finalizzati, nel corso di quest’ultima parte del 2021.

I nuovi obiettivi di riduzione dei gas serra saranno allineati alle più recenti indicazioni scientifiche sul clima e Cisco darà riscontro dei progressi fatti nel suo rapporto annuale sulla responsabilità sociale di impresa, il Corporate Social Responsibility Impact Report.

Questo annuncio è una pietra miliare del percorso con cui Cisco porta avanti la sua missione: creare un futuro inclusivo, per tutti. Tra le altre azioni volte a questo stesso scopo vi saranno investimenti e progetti per chiudere il digital divide, affermare la giustizia sociale, creare ecosistemi di partnership capaci di produrre un impatto positivo e definire e raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità, come l’impegno per le azzerare le emissioni nette assunto oggi.

"Anche nelle ultime settimane abbiamo visto gli effetti devastanti di disastri che non potrebbero essere un segno più chiaro della necessità di affrontare la sfida del cambiamento climatico ora” ha detto Fran Katsoudas, Chief People, Policy & Purpose Officer di Cisco. "Come leader tecnologico globale, dobbiamo stabilire lo standard più elevato di pratiche aziendali e commerciali sostenibili – e aiutare i nostri clienti, partner e fornitori nei loro sforzi per ridurre il loro impatto sull'ambiente".

Cisco ha iniziato a fissare e raggiungere degli obiettivi per ridurre le sue emissioni di gas serra nelle sue strutture e nella sua supply chain fin dal 2008. Le strategie principali che Cisco utilizzerà per raggiungere il risultato di zero emissioni nette sono le seguenti:

• Continuare ad aumentare l'efficienza energetica dei prodotti che offre ai clienti, attraverso scelte di progettazione innovative

• Accelerare sull'uso di energia rinnovabile

• Adottare un’organizzazione del lavoro ibrida

• Investire in soluzioni di rimozione dell’anidride carbonica

• Integrare ancora più in profondità i principi di sostenibilità e di economia circolare in tutti gli aspetti dell’attività aziendale

Per oltre 15 anni, Cisco ha lavorato per un futuro sostenibile riducendo le emissioni, riducendo i rifiuti, costruendo prodotti più efficienti e fissando e raggiungendo obiettivi ambiziosi.

• Dal 2008, Cisco ha fissato e raggiunto una serie di obiettivi quinquennali per ridurre le nostre emissioni di gas serra di Scope 1 e Scope 2. L'attuale obiettivo di ridurre le emissioni Scope 1 e 2 del 60% entro il FY22 (rispetto all’anno fiscale 2007) è stato approvato dall’iniziativa Science Based Target (SBTi) e l’azienda sta procedendo in linea per raggiungerlo.

• Cisco ha raggiunto il 100% di uso di energia rinnovabile in diversi paesi del mondo, tra cui anche l’Italia, ed è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di utilizzare l'elettricità generata da fonti rinnovabili per almeno l'85% delle sue necessità a livello globale entro il FY22.

• Per le emissioni di Scope 3, nel 2019 Cisco ha raggiunto con un anno di anticipo l'obiettivo di evitare l’emissione di 1 milione di tonnellate di CO2 nella sua supply chain, grazie a una serie di scelte: l’utilizzo di più spedizioni via mare, la riprogettazione dell'imballaggio dei prodotti, l'implementazione di soluzioni di gestione dell’energia nelle strutture dei nostri partner produttivi a contratto. Abbiamo poi fissato unnuovo obiettivo, per ridurre le emissioni di gas serra di Scopo 3 legate alla nostra supply chain del 30% in assoluto, entro il nostro anno fiscale 2030 (rispetto ai livelli dell'anno 2019).

• Cisco si impegna a progettare e gestire i suoi prodotti e imballaggi in ottica di riutilizzo, riparazione ed efficienza delle risorse. L’azienda ad oggi è in linea con il suo obiettivo di progettare il 100% di nuovi prodotti e imballaggi incorporando principi di circolarità entro il 2025. Inoltre, Cisco continua a offrire e migliorare i suoi programmi di assistenza, ritiro e riutilizzo dei prodotti, sostenendo l'impegno per arrivare a ritirare a fine vita il 100% dei prodotti, preso in prima persona dal CEO Chuck Robbins al World Economic Forum Annual Meeting nel 2018 , entrando a far parte della PACE Capital Equipment Coalition.

