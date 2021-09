Nel mese dedicato al benessere sessuale arriva l’Orange Friday di Pepemio

(Adnkronos) -

Roma, 10 settembre 2021- Il 4 settembre scorso è stata la Giornata Mondiale del Benessere Sessuale, ricorrenza istituita dall’OMS (L’Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 2010 per promuove l’informazione e la sensibilizzazione intorno ai temi legati alla sessualità. Durante questo mese sono molte le iniziative messe in campo per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e dell’educazione su tematiche che soffrono ancora tabù e cattiva informazione.

Il benessere sessuale è una componente fondamentale della vita di ognuno ed è importante avere a riguardo un approccio rispettoso, positivo e consapevole. Inoltre la ricorrenza è oltremodo importante per ricordare che è un diritto di tutti avere un una sessualità piacevole, sicura e libera, senza discriminati legate a orientamento, genere o semplicemente alle scelte personali.

Il BrandPepemio, leader italiano nella vendita online di Sex Toys, da sempre in prima linea nella trattazione di temi legati alla sessualità e alla normalizzazione di determinate pratiche, approcci, piaceri e ovviamente anche nell’utilizzo dei giocattoli per adulti, per il mese di settembre ha colto l’occasione per fare una campagna promozionale sul suo sexy shop online, l'Orange Friday, in cui tutte le novità inserite in catalogo saranno in promozione per due settimane, garantendo il miglior prezzo online.

In contemporanea, il Brand, nei primi giorni di settembre, ha seguito una linea comunicativa di approfondimento sui propri canali e in particolare su Instagram dove conta più di 50k di follower, su tabù, pregiudizi e difficoltà legate alla sessualità che moltissimi utenti spesso si trovano ad affrontare.

Ne è emerso che la quasi totalità della community lamenta una mancanza di educazione sessuale che provoca, soprattutto nelle fasi adolescenziali, una scarsa consapevolezza e informazione, soprattutto in merito alla prevenzione rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili, alla contraccezione ma anche alla conoscenza di se stessi e del rispetto dell’altro.

Altro tema toccato è la difficoltà all’interno della coppia nel parlare apertamente di sessualità: il 25 % degli utenti che ha interagito, ammette di non essere a proprio agio nel trattare questi argomenti col proprio partner e di provare vergogna nel condividere le proprie fantasie.

“Tutti dovrebbero avere, se lo vogliono, la possibilità di sperimentare e noi dal nostro canto, oltre a informare e a normalizzare determinati concetti legati alla sessualità, cerchiamo sempre di proporre le novità al minor prezzo possibile. Sicuramente le attività promozionali possono essere un incentivo per gli utenti a concedersi una novità sia per conoscere se stessi ma anche per movimentare la routine all'interno della coppia.” Afferma l’azienda.

Quale migliore occasione che approfittare del mese di settembre per regalarsi un momento di piacere?

Sito web : www.pepemio.com

Telefono: 06 400 61 820

Email: info@pepemio.com