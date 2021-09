Ippodromo Snai San Siro e Capannelle: corse spostate a Roma per preservare il calendario

(Adnkronos) -

Roma, 10 settembre 2021 – Il MIPAAF, in seguito all’infestazione di larve della specie Popillia Japonica che ha gravemente danneggiato alcuni tratti del manto erboso delle piste dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano, rendendolo momentaneamente inidoneo allo svolgimento delle corse, ha comunicato che le corse di selezione programmate sino al 3 ottobre (compreso) a Milano si disputeranno presso l’ippodromo di Roma Capannelle secondo il seguente calendario: Premi Bèssero e Fassati 10 settembre 2021; Premio Eupili 12 settembre 2021; Premi Tesio, Cumani e Piazzale 19 settembre 2021; Premi Coolmore, Riva e Criterium Nazionale 3 ottobre 2021.

HippoGroup Roma Capannelle, società di gestione dell’ippodromo di Capannelle, e Snaitech, società proprietaria dell’Ippodromo Snai San Siro, accolgono la decisione del MIPAAF, che va nell’ottica di garantire il regolare svolgimento del calendario di corse, preservando alcuni dei più importanti appuntamenti ippici del panorama nazionale.

HippoGroup Roma Capannelle ha inoltre invitato a Roma i rappresentanti di Snaitech per consegnare i premi ai vincitori delle corse sopracitate. Un invito, questo, accolto con grande piacere da Snaitech. La collaborazione tra HippoGroup e Snaitech prosegue ormai da molti anni e si fonda sulla convinzione condivisa che la sinergia tra tutti gli operatori del settore, non solo in momenti eccezionali ma in ogni occasione, sia essenziale per garantire solide prospettive di sviluppo al movimento ippico italiano.

CONTATTI UFFICIO STAMPA SNAITECH

Ad Hoc Communication Advisors

Demos Nicola – Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it

Sara Mastrorocco– Cell. 3351415590; e-mail:sara.mastrococco@ahca.it

CONTATTI UFFICIO STAMPA HIPPOGROUP

Fabrizio Tomasello

+393358350811

fabriziotomasello@gmail.com