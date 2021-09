TCL presenta nuovi televisori, sistemi audio, dispositivi mobili e prodotti smart home per il 2021

- PARIGI, 9 settembre 2021 /PRNewswire/-- TCL Electronics (1070.HK), uno dei protagonisti del settore globale delle TV e azienda leader nel settore dell'elettronica di consumo, ha presentato oggi i suoi nuovi prodotti per il 2021, tra cui una TV (già premiata) e sistemi audio per la casa, nell' ambito della strategia di lungo termine AI x IoT e in occasione di un evento intitolato "Transcend Vision".

TV TCL Mini LED QLED*Oltre all'ultima TV Mini LED OD Zero 8K X92 Pro Series e alla TV Mini LED 8K TV X92 Series di TCL, sono state presentate anche la premiata TV EISA Premium LCD, la TV Mini LED 4K 65C825 e la TV LCD QLED 4K 55C728.

TS8132 Soundbar*La soundbar Dolby Atmos TS8132 di TCL porta l'intrattenimento domestico su un nuovo livello. La soundbar utilizza una configurazione a canale 3.1.2 con una potenza audio massima di 350 W, per un'esperienza audio immersiva.

La soundbar ha Chromecast integrato e funziona con l'Assistente Google, Siri di Apple e Alexa di Amazon.

Frigorifero 4 porte RP470CXE0, Frigorifero side by side RP631SSE0

Sia il frigorifero a 4 porte da 470 litri che il frigorifero RP631SSE0 extra-large da 631 litri garantiscono la conservazione degli alimenti in condizioni ottimali grazie a un compressore a inverter che opera linearmente e regola continuamente la sua velocità in base alle variazioni di temperatura e garantisce una migliore stabilità termica. L'azione antibatterica AAT basata su ioni di ossigeno negativi prolunga la freschezza degli alimenti e riduce gli odori. Il frigorifero da 631 litri extra-large RP631SSE0 è anche dotato della funzione swing flow.

Lavatrice P082 Series

La lavatrice P082 Series è dotata di un motore brushless a inverter digitale che garantisce un movimento preciso del tamburo, riduce la vibrazione e ha una durata maggiore con una garanzia di 10 anni. La funzione vapore elimina i batteri più comuni per garantire la migliore protezione igienica.

Purificatore d'aria Breeva A5*

Il Breeva A5 è un purificatore d'aria intelligente ed efficiente premiato con il Red Dot Design Award, che si presenta anche come elegante elemento di arredo. Presenta un sistema di filtrazione avanzato breevaShield™ 5 in 1 con anioni caricati negativamente, filtro TRUE HEPA H13 e luce UV-C. breevaShield™ è in grado di rimuovere oltre il 99,9% dei batteri e dei virus comuni come l'H1N1. Gli utenti possono monitorare in tempo reale la qualità dell'aria con il sensore laser di rilevazione della polvere e del sensore VOC.

Aspirapolvere Sweeva 6500*

Lo Sweeva 6500 è l'aspirapolvere robot di punta di TCL ed è dotato di un serbatoio auto-svuotante e di un nuovissimo sistema di movimento LDS. Garantisce un'aspirazione potentissima a 2.700 Pascal e ha quattro diverse modalità di pulizia. Non solo aspira la polvere, ma ha una luce UVC integrata che si occupa di sterilizzare i pavimenti, aggiungendo un ulteriore livello di protezione.

* L'aspetto, le funzionalità e la disponibilità dei prodotti potrebbero differire tra Paesi/regioni.