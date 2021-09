Spartan arriva a Misano-Cattolica insieme ad Amazfit, suo partner ufficiale

(Misano Adriatico 9 settembre 2021) - L’11 e 12 settembre 2021 Amazfit supporterà gli atleti nella Spartan di Misano-Cattolica

Misano Adriatico/Cattolica, 9 settembre 2021 – Amazfit, marchio globale nel mercato degli smartwatch, conferma la sua posizione di partner di una delle più grandi manifestazioni sportive a livello mondiale, in occasione della Spartan di Misano-Cattolica. La gara, che si terrà l’11 e 12 settembre sulle spiagge di Misano e Cattolica, vedrà il coinvolgimento del brand per supportare gli atleti e garantire una perfetta performance fisica durante e dopo le intense gare che andranno ad affrontare nel corso dei due giorni. Amazfit è infatti Official Partner delle gare Spartan italiane, occasioni perfette per permettere a tutti gli atleti di testare le funzionalità del recentissimo T-Rex Pro su uno dei percorsi ad ostacoli più sfidanti ed estremi al mondo.

Creato per resistere anche alle attività outdoor più estreme, Amazfit T-Rex Pro ha superato 15 test di livello militare e di resistenza all'acqua fino a 10 ATM, rendendosi indistruttibile alla maggior parte delle condizioni e delle sfide. Queste specifiche feature fanno sì che il nuovo smartwatch di Amazfit sia adatto a tutti gli sport acquatici, mantenendo il massimo delle performance fino a 100 m di profondità. Ha funzioni complete di monitoraggio della salute e del fitness, tra cui 100+ modalità di sport per le attività all'aperto, rendendo più facile rimanere in forma e in salute e uscire dalla propria zona di comfort. Costruito con materiali resistenti alle condizioni di qualsiasi sport all'aperto, Amazfit T-Rex Pro, esorta chi lo indossa a 'Esplorare il proprio istinto' anche quando si affronta il fango, l'acqua, le cadute o altri ostacoli durante le gare, questo smartwatch è il compagno ideale per la Spartan Race.

La collaborazione italiana con Spartan® si è aperta con la gara del 10 luglio a Maggiora, e continuerà per tutto l'anno 2021.

###

Amazfit

Fondata nel 2015, Amazfit offre orologi e band intelligenti per uso quotidiano e uso sportivo all'aperto, oltre che dispositivi intelligenti per lo sport e la salute, come auricolari TWS, tapis roulant intelligenti e bilance smart. La società madre di Amazfit è stata fondata nel 2013, e ha rapidamente stabilito la sua leadership globale e il riconoscimento nel settore degli indossabili intelligenti, spedendo oltre centinaia di milioni di dispositivi in tutto il mondo. Attualmente, i prodotti Amazfit sono disponibili nei mercati di oltre 70 Paesi e regioni, tra cui Stati Uniti, Germania e Giappone. Nel primo semestre del 2020, Amazfit ha ottenuto la più grande quota del mercato degli orologi per adulti in Italia, Spagna e India.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale www.amazfit.com/it, e i social media Facebook, Instagram.