QS World University Rankings: Global MBA & Business Masters 2022

LONDRA, 9 settembre 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analisti del settore della formazione universitaria e manageriale e redattori del portafoglio di classifiche QS World University Rankings, hanno pubblicato oggi la serie annuale di classifiche che identificano le destinazioni di studio più importanti del mondo per aspiranti business leaders. La serie di classifiche comprende il QS Global Full-Time MBA - le 286 migliori offerte di Master in Business Administration (MBA) al mondo - e una serie di classifiche di Business Masters nelle specializzazioni più richieste dal mercato, tra cui master in business analytics, master in marketing, e master in finance.

I risultati, che mettono in evidenza l'occupabilità come criterio principale per la valutazione dei programmi master, sono compilati da QS per fornire informazioni a coloro che desiderano intraprendere un corso di studi in una qualifica che migliora le prospettive di carriera e che è molto richiesta dai datori di lavoro.

L'MBA offerto da Stanford Graduate School of Business è il numero uno al mondo per il secondo anno consecutivo . Le alte sfere del QS Global Full-Time MBA sono dominate dai programmi americani, con la Harvard Business School che passa dal quarto al secondo posto, insieme alla Wharton School.

QS presenta anche cinque classifiche nella serie QS Business Masters Rankings, ciascuna studiata per offrire una guida sulla performance di università e scuole di management in discipline in rapida crescita e ascesa.

Ciascuna delle classifiche dei Business Masters è compilata in base alla performance dei programmi in cinque parametri chiave: occupabilità, Imprenditorialità e percorso di carriera degli ex-studenti, ritorno sull'investimento, leadership di pensiero, e diversità della classe e della facoltà. Maggiori informazioni su ciascuna di queste metriche possono essere trovate su QS World University Rankings: Business Masters Rankings Methodology | Top Universities

ITALIA – Punti Salienti

Full-Time MBA

Nunzio Quacquarelli, CEO di QS Quacquarelli Symonds, ha dichiarato: "Shock quali Brexit e la pandemia di COVID-19 in corso, ci hanno reso tutti più consapevoli dell'importanza di catene di approvvigionamento globali ben gestite e ben funzionanti. Che si tratti di aziende che cercano di distribuire i vaccini Covid-19, o di startup di e-commerce che stanno rapidamente emergendo, le aziende di tutto il mondo stanno rispondendo ai tempi di crisi globale assumendo coloro che possono ottimizzare e innovare le loro catene di approvvigionamento in numero sempre maggiore."

Quacquarelli ha continuato: "Un Master in Supply Chain Management è una qualifica altamente desiderabile per i datori di lavoro, e un investimento intelligente per chi desidera elevare la propria carriera. Lo stesso vale per un Master in Business Analytics. Questa serie di classifiche di QS risponde al crescente interesse per queste discipline, fornendo agli studenti di tutto il mondo dati comparativi indipendenti e affidabili, che possono aiutarli a selezionare il programma migliore per avanzare la propria carriera."

Le classifiche complete possono sono consultabili su www.TopUniversities.com

