Les Roches Riunisce i Più Rinomati Esperti Mondiali di Turismo Spaziale e Subacqueo per Discutere delle Sfide che Questo Settore Emergente Dovrà Affrontare nel Prossimo Decennio

- A SUTUS 2021 leader nazionali e internazionali si confronteranno sulle due maggiori sfide future del turismo di lusso: lo spazio e il mondo subacqueo. Tra i relatori figure di spicco come: Sam Scimemi (NASA), Bernard Foing (ESA), Tony Gannon (Space Florida) Hiroko Ajusakura (JAXA), Fabien Cousteau (Proteus), Aaron Olivera (Earth300) e Héctor Salvador (Tritón Submarines)

- L'evento si svolgerà in formato ibrido (fisico e online) e inizierà il 22 settembre presso il campus di Les Roches a Marbella, una delle migliori università al mondo di hospitality management e riconosciuta a livello internazionale dall'industria del turismo. Le iscrizioni sono ora aperte su: www.sutusummit.com

- Potremo viaggiare nello spazio? È possibile coltivare piante sulla luna? Come vengono formati gli astronauti privati non professionisti? È possibile vivere sott'acqua? Quali tesori archeologici contengono i nostri oceani? Queste sono solo alcune delle domande a cui verrà data risposta durante SUTUS 2021

LAUSANNE, Switzerland, 9 settembre 2021 /PRNewswire/ -- La seconda edizione dell'evento pionieristico sul turismo spaziale e subacqueo, che riunisce le principali agenzie spaziali internazionali e imprese private, avrà luogo in formato ibrido presso il campus di Les Roches a Marbella dal 22 al 24 settembre, in concomitanza con l'equinozio d'autunno. Gli ospiti potranno assistere ad un'intera giornata di conferenze faccia a faccia e due giorni aggiuntivi di sessioni virtuali.

Con il titolo "Tourism Beyond Natural Borders", SUTUS 2021 è un evento unico, organizzato da Les Roches insieme a Medina Media Events.

Questa edizione vedrà la partecipazione di rinomati professionisti internazionali e nazionali dell'industria aerospaziale insieme a funzionari della NASA, dell'ESA e della JAXA. Durante i tre giorni della conferenza, relatori e panel discuteranno, tra le altre questioni attuali, di tematiche come i viaggi privati nello spazio e le iniziative di capitale privato che lavorano per realizzare questo sogno e per accelerare la ricerca scientifica in aree come l'agricoltura su altri pianeti. Al ritorno sulla Terra, i partecipanti a SUTUS si immergeranno nel mondo del turismo subacqueo, dove archeologi marini, esperti di immersioni e intrepidi esploratori mostreranno loro questo mondo inesplorato.

Inoltre, il campus di Les Roches ospiterà anche un'area dimostrativa dove saranno esposti progetti innovativi legati al turismo di diverse aziende nazionali e internazionali, come il rifugio di emergenza progettato dall'ESA, uno zeppelin che sorvola il campus, un progetto educativo di The City of the Stars, che consiste in un planetario portatile di 4x6 metri e che fa parte di una passeggiata in realtà virtuale attraverso il sistema solare.

Carlos Díez de la Lastra, amministratore delegato di Les Roches Marbella, ha dichiarato: "SUTUS è nato per diventare un punto di riferimento per il turismo di lusso. Per questa nuova edizione non c'è location migliore di Les Roches, una scuola di formazione manageriale alberghiera e punto di riferimento dell'istruzione di qualità di respiro internazionale, per collaborare a questo entusiasmante progetto".

In questa seconda edizione, e attraverso la piattaforma di Medina Media Events che è stata utilizzata nel Summit 4K-HDR, il 5GForum e Extenda Global, assistenti virtuali e aziende registrate potranno seguire tutte le sessioni in live streaming e avere incontri B2B e con gli speaker dell'evento.

La partecipazione di persona, a causa delle misure anti-Covid, sarà limitata a relatori, istituzioni, sponsor, partecipanti VIP e media.

Attraverso il sito www.sutusummit.com è possibile registrarsi e accedere al programma ufficiale. SUTUS è un'opportunità per ascoltare i relatori principali discutere delle sfide più ambiziose dei settori emergenti dello spazio e del turismo subacqueo e condividere conoscenze e opportunità di business.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Anouck Weiss, VP Communication, media@sommet-education.com , https://www.sommet-education.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1612050/Greenmoon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1474135/LesRoches_Logo.jpg