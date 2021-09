Ana de Armas è la protagonista dell'imminente campagna celebrità del Natural Diamond Council per il secondo anno consecutivo, per la collezione di gioielli creata da designer emergenti tra cui Malyia McNaughton, una dei partecipanti all'iniziativa

La nuova campagna "For Moments Like No Other" celebra il brillante ed energico ritorno all'avventura, alla voglia di viaggiare, a nuovi legami e a situazioni romantiche che mostrano il ruolo integrale dei diamanti naturali nella celebrazione della vita.

NEW YORK e LONDRA, 8 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Il Natural Diamond Council (NDC) annuncia il lancio della sua seconda campagna globale "For Moments Like No Other", una campagna pubblicitaria ispirata a uno slogan singolare e diretto: "Love Life". Protagonista della campagna è l'attrice e testimonial globale dell'NDC, Ana de Armas.

"Le vendite dei gioielli con diamanti hanno registrato una crescita record in seguito alla pandemia", ha dichiarato David Kellie, CEO del Natural Diamond Council. "I consumatori hanno voglia di creare nuovi ricordi e i diamanti naturali sono sinonimo dei momenti indimenticabili della vita. Questa campagna è incentrata sullo slogan "Love Life" . Siamo entusiasti di avere con noi Ana de Armas anche quest'anno per condividere la magia dei diamanti naturali con il pubblico globale".

Ana de Armas è candidata al Golden Globe per il suo ruolo in "Knives Out" e i suoi prossimi film includono la nuova avventura di JamesBond "No Time To Die", "Blonde" nel quale interpreta l'iconica Marilyn Monroe e "The Gray Man". Ana de Armas è raggiante nella campagna girata a Maiorca, in Spagna, e incarna appieno il concetto dello slogan "Love Life" che ispira ad agire e a godere della gioia della vita in vari contesti sociali, con i diamanti naturali che contribuiscono a creare nuovi ricordi. Ana de Armas è stata contattata per la campagna "For Moments Like No Other" per la sua vitalità e per il suo amore per i diamanti naturali. Socievole, sicura di sé, piena di talento e concreta, è la testimonial perfetta per l'esclusiva missione internazionale del Natural Diamond Council.

"Spero che questa campagna porti gioia e speranza a tutti. Mi auguro che ispiri le persone ad amare più intensamente, a godersi ogni minuto e ad apprezzare i momenti di felicità con i propri cari. Lavorare con questo incredibile team è stata un'esperienza straordinaria e non potrei essere più felice di collaborare ancora una volta con il Natural Diamond Council", ha dichiarato Ana de Armas.

Ana de Armas indossa una collezione di gioielli con diamanti da 11 pezzi creata appositamente per questa campagna dalla designer di gioielli Malyia McNaughton, di Brooklyn. Malyia McNaughton, insieme a Lorraine Schwartz, partecipa attivamente all'iniziativa per designer emergenti dell'NDC con sede negli Stati Uniti, lanciata a gennaio 2021. La collezione sarà disponibile e verrà interpretata presso i rivenditori in tutto il mondo in occasione delle prossime festività.

Sarà lanciata insieme alla campagna l'8 settembre, e raccolta in un lookbook immersivo sul sito web dedicato alla campagna all'indirizzo naturaldiamonds.com, che ha ricevuto oltre 100 milioni di visitatori sin dal suo lancio nel giugno 2020. La campagna è stata diretta da Manu Cossu e fotografata da Sasha Marro e Molly SJ Lowe. Karla Welch si è occupata del fashion styling per Ana de Armas, mentre Georgia Pendlebury e Manu Cossu hanno curato la direzione generale fashion e creativa.

"Love Life" segue la recente campagna di sensibilizzazione dell'NDC "Thank You, By the Way", lanciata con il supporto del Responsible Jewellery Council, per sottolineare lo straordinario impegno dell'industria dei diamanti naturali nei confronti delle comunità di tutto il mondo. La campagna è stata ideata per contribuire a condividere meglio con i consumatori la provenienza dei loro diamanti e il modo in cui i loro acquisti contribuiscono all'economia delle regioni e delle comunità che li producono. www.naturaldiamonds.com/thankyou

Il Natural Diamond Council (NDC) aumenta l'interessenei confronti dei diamanti con pubblicazioni e relazioni dettagliate e coinvolgenti sulle tendenze e condividendo risorse e informazioni con i consumatori sulla bellezza senza tempo e sulla singolarità di questa straordinaria pietra naturale. L'NDC opera inoltre per sostenere l'integrità dell'industria dei diamanti naturali, fornendo trasparenza e approfondendo l'etica, la sostenibilità e il progresso di questo settore.

