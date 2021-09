Peroni si tinge di Azzurro e brinda con un omaggio esclusivo alla Nazionale Italiana di Calcio Campione d’Europa

(Adnkronos) - Roma, 7 settembre 2021 – “Siamo così orgogliosi di voi che anche noi ci siamo tinti d’azzurro”!

È questo il messaggio con il quale Peroni ha voluto omaggiare gli Azzurri: la storica birra, da sempre al fianco degli italiani e sponsor ufficiale delle Nazionali Italiane di Calcio, ha cambiato veste per una bottiglia special edition dedicata esclusivamente ai campioni d’Europa.

Peroni, la birra indiscutibilmente italiana, ha accompagnato il tifo nelle notti europee con il suo Peroni Terzo Tempo, sia unendo tutti i tifosi nelle vittorie della Nazionale a Casa Azzurri a Roma, sia portando in vita il format sul canale IG @birra_peroni ed interagendo con i fan e la community nelle trepidanti attese pre partita e nei festeggiamenti post.

E mai come quest’anno abbiamo tifato, esultato e ci siamo emozionati tutti insieme, uniti dai colori della maglia azzurra e dai valori che la birra sempre al fianco degli italiani rappresenta. Nel tifo alle Nazionali siamo tutti uniti e non esistono avversari, perché solo la Nazionale e birra Peroni sono in grado di unire gli italiani oltre ogni differenza.

Proprio l’amore e l’orgoglio per quella maglia azzurra e per le emozioni che ci hanno regalato in questa estate 2021 ha spinto Peroni a dedicare una bottiglia speciale ai campioni Azzurri. La special edition è stata consegnata da Francesca Bandelli , Direttore Marketing e Innovazione di Peroni, nelle mani dei Campioni d’Europa, tecnici, giocatori e rappresentanti FIGC in un evento celebrativo che si è tenuto a Coverciano il 30 agosto. Un momento importante per il brand che è orgoglioso di omaggiare la Nazionale nella sua prima uscita post Europeo.

In questa occasione, la Peroni d’azzurro vestita è stata presentata con una confezione celebrativa tutta dedicata alla Nazionale, dove il claim diventa “indiscutibilmente campioni d’Europa” per un ringraziamento speciale alla squadra italiana. Il pack è anche una celebrazione della partnership che lega Peroni alla Nazionale: dalla vittoria del 2006 quando il cielo sopra Berlino si è tinto di Azzurro fino al “It’s coming Rome” che abbiamo tutti festeggiato poche settimane fa! Un messaggio di buon auspicio per le imprese future della Nazionale con Peroni al suo fianco fino ai prossimi mondiali.

La storia di Peroni e la storia della Nazionale Italiana di Calcio, infatti, sono legate a doppio filo: il marchio storico di birra accompagnerà le Nazionali Italiane di Calcio anche per tutto il 2022 con un entusiasmo sempre maggiore sostenendo il carattere di inclusività e unione che fa parte del suo DNA. Perché Peroni unisce oltre ogni differenza calcistica e non, oltre ogni stereotipo, sotto un’unica bandiera che è quella di tutte le Nazionali Italiane maschili e femminili.

Tifare la Nazionale significa essere uniti sotto un’unica bandiera, significa emozionarsi per un obiettivo comune e condividere momenti di trepidazione e gioia. Tutti insieme, al di là di ogni differenza. Questo guida Peroni nel percorso di collaborazione con gli Azzurri e le Azzurre.

E allora Peroni continuerà ad unire gli italiani nel tifo, nelle emozioni e nella vita di tutti i giorni andando oltre ogni differenza come solo Peroni sa fare, perché Se Ci Unisce È Peroni!

Per tutte le informazioni sulla gamma e di prodotto visitate il sito: Peroni.it

