Cinque buoni motivi per scegliere l'automazione nella tua industria

L'automazione è un concetto chiave per l'industria 4.0 ed è un valore in crescita tra le aziende industriali. Secondo una pubblicazione Fortune Business Insights, il mercato mondiale dell'automazione industriale ha raggiunto i 157,04 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che raggiungerà i 296,70 miliardi di dollari nel 2026, quasi il doppio rispetto all'era pre-pandemia.

L'interesse delle imprese per le tecnologie che facilitano l'automazione come IoT, Intelligenza Artificiale (AI) o Blockchain è dovuto ai vantaggi che apportano. Rappresenta vantaggi eccezionali sotto molti aspetti, ma soprattutto in termini di risparmio di tempo e di costi e di aumentata sicurezza.

Che cos'è un sistema di automazione industriale

L'automazione utilizza sistemi di controllo per azionare apparecchiature come macchinari, reti e sistemi di navigazione con un coinvolgimento umano minimo o nullo. L'automazione industriale è spesso realizzata da sistemi meccanici, idraulici ed elettronici.

I produttori utilizzano robot industriali e macchine intelligenti per svolgere varie operazioni che richiedono velocità, resistenza e precisione. L'automazione industriale può ridurre il consumo di energia, i materiali utilizzati e gli sprechi di manodopera. I robot industriali in genere aiutano a eseguire lunghi cicli di produzione per i grandi produttori, ma nuove funzionalità potrebbero presto portare l'automazione industriale ad essere un caposaldo anche nelle piccole e medie industrie.

I robot industriali ora in fase di sviluppo e distribuzione saranno multifunzionali in modo che una singola macchina possa essere utilizzata per diversi compiti. I sistemi di automazione industriale avranno anche la capacità di prendere decisioni e lavorare in modo autonomo senza l'aiuto umano. Ciò consentirà agli esseri umani di svolgere lavori più gratificanti con maggiore efficienza e produttività rispetto a prima.

Ma concentriamoci sul presente, i vantaggi a lungo termine dell'utilizzo di strumenti diautomazione sono una maggiore efficienza, stabilità e produttività.

Le piccole e medie imprese sono state inizialmente in gran parte escluse dagli inizi dell'intelligenza artificiale o dell'automazione perché avevano un potere d'acquisto troppo basso per questi sistemi molto costosi. Tuttavia, la situazione è molto cambiata e oggi la maggior parte dei sistemi di automazione è alla portata delle società più piccole. L'automazione industriale è parte integrante del consentire l'esecuzione autonoma di attività ripetitive senza ulteriori sforzi.

Ci sono molti vantaggi nell'automazione dei processi, ma qui abbiamo raggruppato i principali motivi per adottare un sistema di automazione come impresa.

1. Sicurezza. È più sicuro utilizzare i robot su linee di produzione con condizioni di lavoro pericolose per l'uomo. Al contrario dei luoghi comuni, l’implementazione con mezzi di automazione industriale non nasce per togliere lavoro all’uomo bensì per aumentare la sua sicurezza. Pensiamo a processi usuranti o con tassi di rischio basati sul millimetro, in questo caso un dispositivo industriale messo al posto del lavoratore ne garantirà la sua integrità. I robot sono già utilizzati in ambienti e processi pericolosi per l'uomo, ma con l'aumento della collaborazione uomo-robot, il modo in cui lavorano insieme migliorerà. Anche i robot industriali mobili saranno in grado di rilevare e prevedere il comportamento umano per aumentare la sicurezza sul posto di lavoro.;

2. Riduzione dei costi. Sebbene l'investimento iniziale in sistemi di automazione industriale possa essere piuttosto elevato, l'implementazione di questa tecnologia si tradurrà in una riduzione dei costi di analisi dei dati. Inoltre, grazie a questa analisi automatizzata dei dati, il rischio di guasti alle macchine e interruzioni del servizio è ridotto al minimo. I produttori sanno che i tempi di inattività sono altamente gravosi per la produttività, automatizzando i processi si permette di avere dispositivi che necessitano di manutenzione ridotta al minimo e altamente efficienti che massimizzano le produzioni e riducono le variabili di avaria;

3. Miglioramento delle condizioni di lavoro. L’interfaccia costante tra l’uomo e la macchina consente di fornire gli ordini e di visualizzare lo stato del processo in corso, in maniera automatizzata. Il comando della strumentazione è garantito da pulsanti, tastiere e schermi tattili. La visualizzazione viene realizzata tramite spie di segnalazione, colonne luminose e schermi;

4. Aumento del valore aggiunto. I sistemi di automazione liberano i dipendenti dal dover svolgere funzioni noiose e di routine. Quando l'azione di macchine e computer libera i dipendenti dall'esecuzione di queste funzioni, possono svolgere compiti a maggior valore aggiunto in altre aree dell'azienda che forniscono maggiori benefici;

5. Miglioramento delle capacità umane. I sistemi che le aziende implementano per automatizzare i propri servizi non solo svolgono i compiti che farebbe un essere umano, ma sono in grado di svolgere funzioni che superano le capacità di una persona reale. Sono migliori per dimensioni, peso, velocità e resistenza, tra le altre caratteristiche.

Tipi di sistemi di automazione industriale

Le aziende che scelgono di avviare un processo di automazione industriale hanno a disposizione diverse tipologie di automazione a seconda dei diversi gradi di adozione, della gamma di prodotti e del volume di produzione.

Sistemi automatizzati fissi

I sistemi di automazione fissa, o "automazione hardware", sono generalmente utilizzati per sistemi di produzione con apparecchiature allocate e di fronte a esigenze di produzione elevata.

Le apparecchiature in un sistema di automazione fisso sono prodotte e progettate per eseguire solo una serie di operazioni con elevati livelli di efficienza. Questi funzionano con apparecchiature appositamente costruite che eseguono processi ripetitivi e fissi per raggiungere obiettivi di produzione ad alto volume.

Nell'automazione fissa le sequenze e le tipologie di operazioni consentite dalla configurazione delle apparecchiature sono finite e preimpostate. Cablaggi, camme, ingranaggi e altro hardware forniscono le istruzioni programmate che le macchine di automazione fissa seguono nel processo di produzione. Questi sistemi tendono a produrre lo stesso stile di prodotto e sono progettati in modo da rendere difficile la modifica degli stili di prodotto.

Nonostante i suoi costi di investimento inizialmente elevati, un sistema di automazione fisso è adatto per processi di produzione ad alto volume in cui i prodotti tendono a non cambiare molto nel tempo. Ciò consente di allungare il costo più elevato della progettazione e della costruzione di sistemi di automazione fissi in cui i sistemi possono essere completamente ammortizzati molto prima della cessazione della produzione.

Esempi di sistemi di automazione fissi includono:

● Macchine di assemblaggio automatizzate;

● Processi di produzione chimica;

● Sistemi di trasporto per la movimentazione dei materiali;

● Linee transfer di lavorazione;

● Processi di automazione di verniciatura e rivestimento;

● Sistemi di Web Handling e conversione.

Sistemi di automazione programmabili

I sistemi di automazione flessibili sono sistemi altamente adattabili con input e controlli del computer. I comandi vengono creati e immessi da operatori umani utilizzando il codice del computer o tramite altre interfacce uomo-macchina (HMI). Queste istruzioni del computer sono di alto livello, avviano automaticamente modifiche di basso livello e identificano vari processi di automazione e le loro posizioni di sistema.

Nei sistemi di automazione flessibili, più macchine utensili possono essere collegate a un sofisticato sistema di movimentazione dei materiali, tipicamente attraverso l'automazione robotica. Ogni aspetto del sistema di produzione e movimentazione dei materiali è controllato da un sistema informatico centrale.

Nel processo del sistema di automazione flessibile, i computer controllati da operatori umani impartiscono istruzioni alle macchine utensili. Queste istruzioni generate al computer iniziano i processi di carico e scarico delle macchine utensili che sono necessarie per eseguire i processi necessari per fabbricare le parti desiderate. Dopo che il sistema di automazione della produzione ha terminato la sua fase finale di produzione, i prodotti risultanti vengono spostati automaticamente alla macchina successiva nella sequenza.

I sistemi di automazione flessibili sono in grado di elaborare più tipi di prodotto contemporaneamente. Durante qualsiasi ciclo di produzione, ciascuna delle macchine del sistema potrebbe potenzialmente elaborare un prodotto o un tipo di parte diverso. Poiché i requisiti e le richieste del sistema cambiano, il sistema di automazione flessibile ha l'adattabilità per gestirli.

Questo sistema di automazione industriale è in grado di gestire le modifiche ai programmi di produzione, ai modelli di domanda e ai cambiamenti del mix di prodotti. Finché uno stile di prodotto appena introdotto si adatta ai tipi di prodotti che un sistema di automazione flessibile è configurato per elaborare, nuove versioni di parti potrebbero essere facilmente introdotte nel sistema di produzione.

I sistemi di automazione flessibili sono il sistema ideale per i processi batch e le officine che hanno esigenze di livello produttivo medio-basso ed esigenze di elevata varietà di prodotti. I sistemi che probabilmente subiranno cambiamenti nella domanda e avranno esigenze di produzione inferiori a volumi elevati si adatteranno perfettamente ai sistemi di automazione flessibili.

Questo tipo di automazione può essere suddiviso in due: Automazione Programmabile o Automazione Flessibile.

L'automazione elimina la necessità del lavoro manuale di una fabbrica, ma richiede comunque agli operatori di monitorare le macchine ed eseguire la manutenzione. Al contrario, un sistema di automazione industriale non richiede più l'intervento umano nel processo. In questo senso, quando un'azienda implementa un tale sistema, consente di eseguire l'intero processo produttivo dall'inizio alla fine, senza assistenza umana.

Il mondo in cui operiamo oggi è già un mondo automatizzato. Attualmente stiamo vedendo i guadagni astronomici da un'attuazione giudiziosa di queste soluzioni. I sistemi di automazione messi a disposizione delle piccole e medie imprese rappresentano quindi un ritorno sull'investimento esponenziale. Generano infatti guadagni significativi, soprattutto dal punto di vista organizzativo e finanziario.

D'altra parte, alcune capacità come la creatività e l'intelligenza emotiva sono essenziali per lo sviluppo di successo della tua organizzazione e molto difficili da automatizzare. Il tempo che i lavoratori dedicano ad attività ad alto valore aggiunto rappresenta solo il 40% delle loro mansioni quotidiane e solo il 4% delle attività dell'economia richiede creatività ad alto livello di performance e quindi facoltà umane.

