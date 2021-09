Mirabilandia saluta l’estate con un’offerta speciale a portata di click

(Adnkronos) -

Sabato 11 settembre, per l’ultima notte estiva, biglietto serale a 9,90 euro se acquistato online entro il 10 settembre

Ravenna, 6 settembre 2021 – L’estate sta finendo ma il divertimento non si ferma e Mirabilandia invita il pubblico a salutare insieme la bella stagione con un’offerta speciale. Sabato 11 settembre saràl’ultimo giorno di apertura serale, prima del periodo di Halloween: per l’occasione, chi vorrà visitare il Parco più grande d’Italia potrà aggiudicarsi il biglietto d’ingresso serale (valido dalle 17 in poi) a soli 9,90 euro se lo acquisterà online entro la giornata del 10 settembre.

L’11 settembre sarà quindi un’occasione speciale per lo staff di Mirabilandia e per i suoi visitatori che potranno godersi l’ultima serata d’estate tra le 47 attrazioni e le 6 aree tematiche del Parco, oltre a show e animazioni.

Le misure adottate dal Parco per regolare gli ingressi e le file, le regolari sanificazioni, il rispetto del distanziamento e l’uso dei dispositivi di sicurezza individuale fanno sì che Mirabilandia sia un parco sicuro dove potersi divertire senza pensieri.

Per aggiornamenti, informazioni e calendario: www.mirabilandia.it