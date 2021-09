JEFF KOONS x BMW. L'artista crea un'edizione speciale della serie BMW 8 Gran Coupé

MONACO, 4 settembre 2021 /PRNewswire/ --Jeff Koons, insieme a Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di amministrazione di BMW AG, ha annunciato oggi che l'artista creerà un'edizione speciale della M850i xDrive Gran Coupé. Il Gran Coupé della Serie 8 luxury sarà in vendita in edizione limitata per collezionisti dopo la prima mondiale a Frieze Los Angeles prevista per febbraio 2022. Nel 2010 l'artista americano aveva già creato un'Art Car BMW M3 GT2, che ha corso la 24 Ore di Le Mans.

Jeff Koons dichiara: "Sono davvero entusiasta e onorato dell'opportunità di lavorare di nuovo con BMW e creare un'auto in edizione speciale".

Attualmente le auto vengono prodotte in segreto presso lo stabilimento del BMW Group di Dingolfing, in Baviera. In occasione di un esclusivo evento tenutosi alla Pinakothek der Moderne alcuni giorni prima dell'apertura della IAA MOBILITY 2021, sono stati rivelati i primi scatti e i primi dettagli.

L'8 x JEFF KOONS è simbolo di precisione, raffinatezza e lavorazione artigianale, con una vernice multistrato che richiede 285 ore per essere applicata su ogni auto. Il design espressivo e accattivante combina undici diversi colori esterni, dal blu all'argento e dal giallo al nero. Ogni settimana verranno prodotte solo due auto. L'interno multicolore è composto da materiali e pelle di alta qualità e un coperchio del portabibite che riporta l'edizione speciale e la firma incisa dell'artista. I sedili sono realizzati in una straordinaria combinazione di rosso e blu che richiama la linea BMW M ad alte prestazioni. Il design include sia elementi di pop art che motivi geometrici che rendono omaggio alla forma e ai profili sofisticati della Serie 8 Gran Coupé.

