Qualificazioni mondiali: Italia con l'insidia Svizzera a Basilea il «2» vale 1,90

Dopo la delusione bulgara, gli Azzurri ripartono in cerca di punti importanti e per il record di imbattibilità. La rivincita biancorossa dopo Euro 2020 pagherebbe 3,87, un'altra «X» è a 3,50

Roma, 3 settembre 2021 – Obiettivo 36 per l'Italia targata Mancini. Delusa dal primo impegno post Euro 2020, la Nazionale è ancora in corsa per il primato assoluto di gare consecutive senza sconfitte. Contro la Svizzera, seconda nel gruppo C a -4 dagli Azzurri, gli analisti confermano la fiducia a Immobile e compagni, in cerca anche di punti importantissimi per la qualificazione al Mondiale 2022. Per la partita a Basilea di domenica sera le quote Planetwin365 rendono merito all'Italia, sebbene a un'offerta piuttosto sostanziosa: il «2» al St. Jakob-Park si gioca a 1,90 contro il 3,87 dei biancorossi, alla prima partita ufficiale con il neo-ct Yakin ma privi di due veterani come Freuler e Xhaka. Ultimo confronto a parte - il 3-0 azzurro degli Europei, a inizio giugno - le due squadre hanno chiuso sul pareggio le tre amichevoli precedenti e un'altra «X» stavolta pagherebbe 3,50. Dagli scommettitori attivano comunque segnali incoraggianti per l'Italia, scelta nel 50% dei casi.

Rispetto a tre mesi fa, gli analisti prevedono una partita con un punteggio contenuto e danno l'Under 2,5 (massimo due reti complessive) a 1,72, contro il 2,00 dell'Over. Lo svarione difensivo contro la Bulgaria apre anche al Goal, la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno (1,82). Così come contro i bulgari, la partita potrebbe sbloccarsi subito: nelle scommesse sul minuto del primo gol, l'intervallo tra il fischio d'inizio e il 15' ha la quota più bassa, 3,08.

Oltre all'Italia, osservata speciale sarà anche la Spagna, sconfitta a sorpresa dalla Svezia e scivolata al secondo posto nel gruppo B (con una partita in meno degli svedesi). Su Planetwin365 è subito pronto il riscatto della Roja, pure in campo domenica contro la Georgia: allo stadio Nuevo Viero di Badajoz l'«1» vola a 1,06, con «X» e «2» lontani a 10,20 e 33,00.

