DS 7 Crossback E-Tense 225: la casa francese presenta la nuova motorizzazione plug-in

(Adnkronos) -

Milano, 3 Settembre 2021. DS 7 Crossback E-Tense 225: è questo il nome del nuovo SUV dell’ormai nota casa automobilistica francese, che ha scelto di arricchire la propria gamma di veicoli elettrici con una nuova motorizzazione ibrida plug-in. Prestazioni ancora più convincenti, specialmente per quanto riguarda l’autonomia della batteria, ed un design che si conferma accattivante come sempre, rendono questo nuovo modello un vero e proprio gioiellino. Il nuovo DS 7 Crossback E-Tense 225piace molto, non solo al Presidente Macron ma anche agli italiani che stanno dimostrando di apprezzarne le linee e soprattutto le prestazioni. Vediamo però nel dettaglio quali sono le caratteristiche più interessanti di questo SUV ibrido e perché sta riscuotendo un così grande successo.

DS 7 Crossback E-Tense 225: motorizzazione

Sulla DS Crossback E-Tense 225 troviamo un motore benzina Euro 6.3 da 180 cavalli ed un secondo motore elettrico da 110 cavalli integrato con cambio automatico ad 8 rapporti. Parliamo dunque di un ibrido che vanta prestazioni non indifferenti e che grazie a tale dotazione consente di sfruttare al meglio le nuove tecnologie elettriche, senza rinunciare ad una potenza straordinaria. Al momento dell’accensione, questo nuovo SUV di casa DS attiva esclusivamente il motore elettrico, consentendo di viaggiare ad emissioni zero fino ad una velocità di 135 km/h. In seguito si può passare alla modalità hybrid per ottimizzare al massimo il consumo energetico oppure alla modalità sport che permette di sfruttare il massimo della potenza disponibile.

Un’autonomia eccellente, fino a 55 km

Ciò che piace di questo SUV ibrido plug-in di casa DS è l’autonomia, che come ben sappiamo quando si parla di mobilità elettrica deve sempre essere considerata. Grazie alla batteria ad alta efficienza da 13,2 kWh, il DS 7 Crossback E-Tense 225 permette di percorrere fino a 55 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP.

La batteria di questo SUV si ricarica automaticamente mentre si guida grazie al sistema di frenata e decelerazione rigenerativo ma non solo. La speciale funzione “E-SAVE” consente di avere sempre a disposizione una riserva di energia sufficiente per viaggiare in modalità 100% elettrico percorrendo almeno 10-20 km aggiuntivi.

DS 7 Crossback E-Tense 225: una vasta gamma di allestimenti per ogni gusto

Dal punto di vista prettamente estetico, DS 7 Crossback E-Tense 225 riesce ad accontentare qualsiasi gusto perché gli allestimenti disponibili sono parecchi. Dalla versione Business alla Grand Chic, dalla Performance Line alla Performance Line + è praticamente impossibile non trovare il modello perfetto, sia per quanto riguarda le prestazioni che lo stile, sempre unico e curato nei minimi particolari. Questo è un SUV ibrido che non rischia sicuramente di deludere le aspettative e nemmeno di passare inosservato. Non è certo un caso se si tratta del modello preferito di Macron: eleganza e performance sono al top, in un veicolo che guarda al futuro.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.dsautomobiles.it/elettrico-ibrido/vetture-ibride-ricaricabili.html

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl