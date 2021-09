Yeastar presenterà nuove soluzioni unificate di comunicazione e pianificazione sul luogo di lavoro in occasione del suo evento di lancio 2021

XIAMEN, Cina, 2 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), fornitore leader mondiale di sistemi PBX per le PMI, ha annunciato oggi che il suo evento di lancio per il 2021 si svolgerà virtualmente il 16 settembre alle 9:00 am GMT. Con alle spalle una lunga storia di leadership nelle comunicazioni aziendali, Yeastar è ora pronta ad ampliare le proprie competenze per lo sviluppo di soluzioni digitali più complete per il luogo di lavoro.

L'evento di lancio Yeastar 2021 sarà trasmesso in streaming sulle seguenti piattaforme:

Cosa aspettarsi:

"Yeastar segue sempre da vicino le tendenze del settore e le esigenze dei clienti. Le tendenze emergenti indotte dalla pandemia, come il lavoro ibrido, hanno accelerato la trasformazione digitale", ha dichiarato Prince Cai, Vice Presidente di Yeastar. "Il lancio di questi nuovi prodotti e soluzioni indica la nostra ambizione di facilitare comunicazioni illimitate e creare luoghi di lavoro senza attriti per il futuro del lavoro".

Inoltre, gli appassionati di Yeastar sono invitati a partecipare a un'estrazione con in palio alcuni fantastici premi. Ulteriori dettagli sull'evento di lancio Yeastar 2021 sono disponibili qui.

Informazioni su Yeastar

Yeastar fornisce gateway VoIP e PBX VoIP su base cloud e in loco per le PMI, oltre a soluzioni di comunicazione unificate che connettono i colleghi e i clienti in modo più efficiente. Fondata nel 2006, Yeastar si è affermata come leader globale nel settore delle telecomunicazioni con una rete globale di partner e oltre 350.000 clienti in tutto il mondo. I clienti Yeastar usufruiscono di soluzioni di comunicazione flessibili e convenienti che sono state costantemente riconosciute nel settore per le elevate prestazioni e l'innovazione. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner Yeastar, visitare https://www.Yeastar.com/.

